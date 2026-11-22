Die NBA-Saison 2026/27 startet am 20. Oktober 2026. Die New York Knicks versuchen als Titelverteidiger den Bann zu brechen. Details zu Schedule, Streaming und Top-Teams.

Die nächste NBA-Spielzeit beginnt am 20. Oktober 2026, wobei die New York Knicks als amtierende Champions das Turnier anführen. Nachdem die Franchise aus New York City in der vorangegangenen Runde die Meisterschaft errungen hat, steht nun die schwerere Aufgabe an, diesen Titel erfolgreich zu verteidigen. Bisher konnte seit 2018 kein Team diese Hürde erfolgreich meistern, was die aktuelle Saison für alle 30 Franchises besonders spannend macht.

Eröffnungsspiel und Terminplan

Den Auftakt der Regular Season markiert das Duell zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics am Dienstag, den 20. Oktober 2026. Dieses Spiel dient als offizieller Beginn der neuen Kampagne auf dem nordamerikanischen Parkett. Weitere bedeutende Termine im Kalender umfassen das NBA Mexico City Game am 7. November 2026, bei dem die Denver Nuggets auf die Indiana Pacers treffen. Der Trade Deadline Day ist für den 11. Februar 2027 festgelegt, ab 21 Uhr (MEZ) sind keine Transaktionen mehr erlaubt. Das Play-In-Turnier, das über die letzten Playoff-Plätze entscheidet, findet zwischen dem 13. und 16. April 2027 statt.

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Streaming-Verfügbarkeit für Fans

Für die deutschsprachigen Zuschauer regelt eine spezifische Medienstrategie die Übertragungen. Die Streaming-Plattform Prime Video hat sich die exklusiven Rechte für 67 Spiele gesichert. Darüber hinaus überträgt der Pay-TV-Anbieter Sky mehr als 100 Partien, wobei die genaue Anzahl offen bleibt. Abonnementnutzer können diese Spiele über die Dienste Sky Go und WOW streamen. Zu den Highlights, die über Sky verfügbar sind, gehören die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend sowie die kompletten Finalserien der Western Conference. Für die flächendeckende Abdeckung aller Spiele bleibt der englischsprachige NBA League Pass als kostenpflichtige Option bestehen.

Wettbewerbssystem und Playoff-Modus

Die Liga teilt sich in die Eastern und Western Conference auf, in denen jedes Team 82 Partien bestreitet. Dabei finden auch Begegnungen zwischen Teams unterschiedlicher Conference statt. Die besten sechs Mannschaften jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Post-Season. Die Plätze sieben bis zehn werden im Play-In-Turnier ermittelt. Die Siebtplatzierten treffen dabei auf die Achtplatzierten, wobei die Gewinner direkt einziehen. Die Verlierer dieses Duells spielen gegen den Gewinner des Aufeinandertreffens der Neunt- und Zehntplatzierten um den letzten verbleibenden Platz. Die Playoffs selbst werden im Best-of-Seven-Format ausgetragen, beginnend mit den Viertelfinals bis zum Finale, in dem die beiden Conference-Sieger aufeinander treffen.

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NBA Cup und historische Titelträger

Neben der Regular Season findet Mitte der Saison das Pokalturnier NBA Cup statt. Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale ist für den 11. Dezember angesetzt. Der Gewinn des Turniers ist mit 500.000 US-Dollar für jeden Spieler des Siegerteams dotiert. Die New York Knicks konnten diesen Pokal im Vorjahr gewinnen. Historisch gesehen sind die Golden State Warriors mit vier Titeln seit 2010 das erfolgreichste Team, gefolgt von den LA Lakers und den Miami Heat mit je zwei Titeln.

Chancen für die Titelverteidigung

Die New York Knicks starten als favorisierte Titelverteidiger in die Saison. Jalen Brunson hat sich als Top-Star etabliert, und Karl-Anthony Towns gilt als Erfolgsgarant. Als ernsthafter Herausforderer gelten die Oklahoma City Thunder, deren Team um Shai Gilgeous-Alexander als harmonisch und schwachstellenfrei beschrieben wird. Die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama setzten mit dem Einzug ins Finale der letzten Saison deutliche Akzente. Zudem verstärken sich die Philadelphia 76ers durch Neuzugänge wie LeBron James und Jaylen Brown. Die Miami Heat versuchen unter anderem mit Giannis Antetokounmpo wieder in die Oberliga aufzusteigen. Die Boston Celtics, Rekordmeister mit 18 Titeln und Titelträger von 2024, bleiben eine ständige Bedrohung. Mit Dennis Schröder, der zu den Charlotte Hornets wechselt, und den Wagners kehren zudem deutsche Akteure zurück ins Fokus.