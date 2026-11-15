NBA-Saison 2026/27: New York Knicks im Titelkampf und wichtige Termine

Die NBA-Saison 2026/27 beginnt am 20. Oktober 2026. Alle Termine, Streaming-Details und die Titelchancen der New York Knicks im Überblick.

Die prestigeträchtige NBA-Saison 2026/27 tritt am Dienstag, den 20. Oktober 2026, offiziell in die nächste Runde. Der Auftakt des Spieljahres wird durch ein Direktduell zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics bestritten, welches die Aufmerksamkeit der globalen Basketball-Fans auf sich zieht. Besonders im Fokus steht dabei die Frage, ob es den New York Knicks als amtierenden Champions gelingt, ihren gewonnenen Titel erfolgreich zu verteidigen. Die vergangene Spielzeit endete für die New Yorker in einer Erfolgsserie, die sie bis zum Sieg in den Playoffs führte. Nun steht das gesamte Feld vor der Aufgabe, diesen neuen Standard zu brechen.

Startdatum und wichtiger Spielplan

Der erste Spieltag findet am 20. Oktober 2026 statt. Ein weiteres Highlight im Kalender markiert das NBA Mexico City Game am 7. November 2026, bei dem die Denver Nuggets auf die Indiana Pacers treffen. Die Regular Season läuft bis zum Trade Deadline Day am 11. Februar 2027, ab dem Zeitpunkt um 21 Uhr (MEZ) sind keine Transfers mehr möglich. Die Phase der regulären Meisterschaft endet mit dem Play-In-Turnier vom 13. bis 16. April 2027. Diese Struktur sorgt für intensive Auseinandersetzungen bis in die letzten Monate des Kalenderjahres.

Also read Nations League 2026/27 live im Free-TV und Stream: Wo werden die Deutschland-Spiele übertragen?

Übertragungsrechte und Streaming-Angebote

Für die Verfolgung der Spiele haben sich die großen Medienplattformen Position bezogen. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform Prime Video sicherte sich die exklusiven Rechte für die Ausstrahlung von 67 Partien. Parallel dazu wird der Pay-TV-Sender Sky über 100 Partien berichten, wobei die exakte Anzahl der übertragenen Spiele nicht veröffentlicht wurde. Sky-Nutzern stehen die Sendungen über die Dienste Sky Go und WOW zur Verfügung. Zu den besonderen Übertragungen von Sky gehören die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend sowie die kompletten Western Conference Finals. Fans, die kein einzelnes Spiel verpassen möchten, greifen auf den englischsprachigen NBA League Pass zurück.

Spielmodus und Playoffs-Struktur

Die Liga besteht aus insgesamt 30 Franchises, die auf die Eastern- und Western Conference verteilt sind. In der Regular Season absolviert jedes Team 82 Partien, wobei auch Begegnungen zwischen Teams aus unterschiedlichen Conferences stattfinden. Die besten sechs Mannschaften jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Zwei weitere Plätze pro Conference werden im Play-In-Turnier ermittelt. Die Siebtplatzierten treffen dabei auf die Achtplatzierten. Die Gewinner dieser Duelle stehen fest, während die Verlierer gegen die Teams antreten müssen, die sich zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten durchsetzen. Im Finale jeder Conference sowie in den NBA Finals kommt das Best-of-Seven-Format zum Einsatz.

Advertisement

Titelverteidiger und starke Konkurrenten

Die New York Knicks starten als amtierende Champion in die Saison 2026/27. Jalen Brunson hat sich endgültig zum Top-Star der Liga entwickelt und Karl-Anthony Towns zeigt sich als entscheidender Faktor für den Erfolg des Teams. Doch die Konkurrenz ist hart. Die Oklahoma City Thunder, Titelträger der Vorsaison, werden von Shai Gilgeous-Alexander angeführt und gelten als ausgewogene Einheit. Auch die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama sind eine ernsthafte Gefahr. Der Center führte sein Team bereits ins Finale und bewies seine Klasse. Die Philadelphia 76ers präsentieren sich mit LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey als besonders prominentes Team. Die Miami Heat versuchen mit Giannis Antetokounmpo eine neue Ära einzuleiten. Die Boston Celtics bleiben mit 18 Titeln der Rekordmeister.

Deutsche Spieler und internationale Stars

Auch deutsche Basketballer prägen die neue Saison. Dennis Schröder wechselt als 13. Team seiner Karriere zu den Charlotte Hornets. Als Kapitän der DBB-Nationalmannschaft sucht er dort nach neuer Kontinuität. Sein jüngerer Bruder, Franz Wagner, bleibt weiterhin eine der auffälligsten deutschen Figuren in der NBA. Das NBA Cup Turnier findet mittendrin in der Regular Season statt. Die Teams sind in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Das Finale des Cups ist für den 11. Dezember terminiert. Das Siegerteam erhält pro Spieler eine Prämie von 500.000 US-Dollar. Im Vorjahr entschieden die New York Knicks dieses Turnier für sich.