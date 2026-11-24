Alle Infos zur NBA-Saison 2026/27: Start am 20. Oktober 2026, Titelverteidigung der New York Knicks, Streaming-Plätze auf Prime Video und Sky, sowie LeBron James bei den 76ers.

Die neue NBA-Saison 2026/27 beginnt offiziell am Dienstag, den 20. Oktober 2026. Im Eröffnungsspiel treffen die Detroit Pistons auf die Boston Celtics. Die New York Knicks starten als amtierender Champion in die Kampagne und versuchen, den seit 2018 bestehenden Bann zu brechen, dass kein Team den Titel direkt verteidigt. Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns bilden im Kader der Knicks das neue Zentrum der Offensive.

Startdatum und wichtige Spieltermine

Der erste Spieltag findet am 20. Oktober 2026 statt. Ein weiteres Highlight im Kalender ist das NBA Mexico City Game am 7. November 2026, bei dem die Denver Nuggets gegen die Indiana Pacers antreten. Der Transfermarkt schließt traditionell früh, da ab dem 11. Februar 2027 um 21 Uhr (MEZ) keine Transfers mehr möglich sind. Das Play-In-Turnier zur Bestimmung der letzten Playoff-Plätze findet vom 13. bis 16. April 2027 statt.

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Übertragungsrechte bei Prime Video und Sky

Die Exklusivrechte für 67 Spiele wurden an die kostenpflichtige Plattform Prime Video verkauft. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt mehr als 100 Partien für Abonnenten über Sky Go und WOW. Zu den übertragenen Events zählen die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend sowie die kompletten Western Conference Finals. Wer alle Spiele sehen möchte, benötigt den englischsprachigen NBA League Pass.

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Neue Spieler und deutsche Akteure

Der NBA-Titelträger aus 2025, die Oklahoma City Thunder, verteidigen mit Shai Gilgeous-Alexander ihre Stellung. Die Philadelphia 76ers verstärkten sich mit LeBron James und Jaylen Brown. Giannis Antetokounmpo wechselt zu den Miami Heat. Die Boston Celtics mit ihren 18 Titeln bleiben die Referenz. Denis Schröder spielt nun für die Charlotte Hornets.

Playoff-Format und NBA Cup

Die 30 Teams spielen 82 Partien. Die besten sechs Teams pro Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die Plätze sieben bis zehn spielen im Play-In-Turnier weiter. Der NBA Cup entscheidet sich am 11. Dezember im Finale. Der Sieg bringt 500.000 US-Dollar pro Spieler. Die Golden State Warriors sind mit vier Titeln seit 2010 erfolgreich.