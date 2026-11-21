Die NBA-Saison 2026/27 startet am 20. Oktober. Die New York Knicks verteidigen ihren Titel. Wir analysieren Kalender, Rechte und Favoriten.

Die neue NBA-Saison 2026/27 beginnt offiziell am Dienstag, den 20. Oktober 2026. Der erste Spieltag wird durch das Eröffnungsspiel zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics geprägt. Dieser Startmarkierung folgt eine intensive Phase, in der alle dreißig Franchises der Liga ihre strategischen Aufstellungen für das kommende Jahr festlegen. Nach dem historischen Triumph der New York Knicks in der Vorsaison steht nun die erste große Herausforderung an: Die Titelverteidigung.

Kalenderdaten und Media-Rechte in Deutschland

Der Spielplan der Liga enthält mehrere fixe Termine, die für Fans und Medienpartner von zentraler Bedeutung sind. Am 7. November 2026 findet das NBA Mexico City Game statt, bei dem die Denver Nuggets auf die Indiana Pacers treffen. Ein weiterer kritischer Termin im Transfermarkt ist der 11. Februar 2027, der als Trade Deadline Day gilt. Ab 21 Uhr (MEZ) ist an diesem Tag kein Austausch von Spielern mehr erlaubt. Die postseason-Phase wird durch das Play-In-Turnier vom 13. bis 16. April 2027 eingeleitet, das über die letzten Playoff-Quellen entscheidet.

Also read Aktuelles zum Wintersport: Skispringen: Freitag in der Quali auf Platz sechs

Für die deutsche Berichterstattung und die live Übertragungen sind primäre Medienpartner verantwortlich. Die Streaming-Plattform Prime Video sicherte sich die exklusiven Rechte für 67 Spiele der Saison. Zusätzlich wird der Pay-TV-Sender Sky mehr als 100 Partien ausstrahlen. Die exakte Anzahl der Sky-Übertragungen ist noch nicht finalisiert, doch der Sender deckt inklusive der Eröffnungsnacht, des All-Star Weekends und der kompletten Western Conference Finals einen Großteil der wichtigsten Events ab. Abonnenten können diese Inhalte über Sky Go und die App WOW streamen. Für die vollständige Abdeckung aller Spiele bleibt der englischsprachige NBA League Pass als kostenpflichtige Option bestehen.

Playoff-System und NBA Cup Struktur

Die reguläre Saison besteht aus insgesamt 82 Spielen pro Team. Dabei kommen die Mannschaften der Eastern Conference und der Western Conference regelmäßig gegeneinander an. Die Qualifikation für die Postseason folgt einem klaren Muster. Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich automatisch für die Playoffs. Die Plätze sieben bis zehn werden im Play-In-Turnier ausgespielt. Dabei treffen die Siebtplatzierten auf die Achtplatzierten. Die beiden Gewinner dieser Duelle belegen die Plätze sieben und acht in den Playoff-Klammern.

Advertisement

Die Verlierer des ersten Play-In-Duell treten gegen den Sieger des Wettbewerbs zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten an. Nur der Gewinner dieses letzten Duells erreicht die Playoffs. Ab der zweiten Runde wird im Best-of-Seven-Format gespielt. Das Viertelfinale, Halbfinale und Conference-Finale sowie die NBA Finals bestimmen so den Gesamtsieger. Parallel dazu wird der NBA Cup als Pokalturnier in die Mitte der Regular Season platziert. Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale des Cups findet am 11. Dezember statt. Die Siegermannschaft erhält pro Spieler eine Prämie von 500.000 US-Dollar. Der Titelgewinn der New York Knicks im Vorjahr unterstreicht den Wert dieses Turnieres.

Titelverteidigung und historische Kontexte

Die New York Knicks starten als amtierende Champions in die Saison 2026/27. Jalen Brunson hat sich dabei zu einem absoluten Top-Star entwickelt. Auch Karl-Anthony Towns bestätigte seine Rolle als Erfolgsgarant im Trikot der Knicks. Die Geschichte der Liga zeigt jedoch, dass Titelverteidigungen schwer zu bewerkstelligen sind. Seit 2018 gelang keiner Mannschaft mehr der direkte Wiedererfolg. Die Golden State Warriors führen mit vier Titeln seit 2010 die Erfolgsliste an. Die LA Lakers und die Miami Heat folgten mit je zwei Titeln.

Boston Celtics gilt mit 18 Titeln als Rekord-Champion. Das letzte Mal sicherte sich die Mannschaft im Jahr 2024 die Meisterschaft. Die aktuelle Saison stellt nun die Frage, wer den Bann der nicht erfolgreichen Titelverteidigung durchbricht. Die Konkurrenz ist hochkarätig besetzt. Oklahoma City Thunder positioniert sich als ernsthafter Mitfavorit. Shai Gilgeous-Alexander führt eine harmonische Mannschaft an, die als ausgeglichen ohne sichtbare Schwachstellen beschrieben wird.

Star-Transfers und neue Akteure

Die Transferperiode vor Saisonstart brachte massive Veränderungen in den Aufstellungen der Top-Teams. Die Philadelphia 76ers präsentieren sich mit einer extrem prominenten Besetzung. Neuzugang LeBron James schließt sich Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey an. Die Frage nach der Harmonie dieser Stars bleibt offen. Auch die Miami Heat wollen nach durchwachsenen Jahren zurück an die Spitze. Mit Giannis Antetokounmpo wird ein neuer Schlüsselspieler erwartet. Die Integration und das Zusammenspiel mit dem bestehenden Kern stehen im Fokus.

Advertisement

Auch San Antonio Spurs bleiben im Blickfeld. Victor Wembanyama zeigte in der Vorsaison, dass er das Team ins Finale führte und die Erwartungen rechtfertigte. Auf europäischer Ebene gibt es wichtige Entwicklungen. Dennis Schröder wird in der Saison 2026/27 für die Charlotte Hornets auflaufen. Für ihn ist es das 13. NBA-Team in seiner Karriere. Als Kapitän des DBB-Teams sucht er nun nach Kontinuität. Auch die deutschen Talente der Wagner-Brüder bleiben zentrale Figuren der nationalen Aufmerksamkeit im NBA-Kontext.