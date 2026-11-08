NBA-Saison 2026/27: Spielplan, Titelverteidigung und die neuen Super-Teams

Die NBA-Saison 2026/27 beginnt am 20. Oktober 2026. Die New York Knicks verteidigen ihren Titel. Hier ist der komplette Spielplan, die Streaming-Angebote von Prime Video und Sky sowie die Analyse der Top-Favoriten.

Die NBA-Saison 2026/27 startet offiziell am Dienstag, den 20. Oktober 2026, mit dem Eröffnungsspiel zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics. Der amtierende Meister, New York Knicks, sucht nach dem Titelgewinn der Vorsaison nun die erfolgreiche Titelverteidigung. Diese sportliche Herausforderung gilt als besonders schwierig, da seit 2018 keine Mannschaft es geschafft hat, ihren Meistertitel direkt zu verteidigen. Die Wettbewerbsstruktur der Liga hat sich durch massive Personalwechsel im letzten Sommer stark verändert, was die Voraussagen für die kommende Spielzeit erschwert.

Startdatum und mediale Übertragungsrechte

Der erste Spieltag der Regular Season findet am 20. Oktober 2026 statt. Fans in Deutschland können das Geschehen über verschiedene Plattformen verfolgen. Die Streaming-Plattform Prime Video hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für insgesamt 67 Spiele der Saison gesichert. Für den umfangreicheren Zugriff auf die Liga bleibt der Pay-TV-Sender Sky mit mehr als 100 Partien an Bord. Die genaue Anzahl der Sky-Übertragungen wurde noch nicht finalized, doch die Übertragungen sind für zahlende Abonnenten über die Dienste Sky Go und WOW verfügbar.

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Wichtige Highlights, die über Sky übertragen werden, umfassen die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend sowie die kompletten Western Conference Finals. Wer jedes einzelne NBA-Spiel der Saison verfolgen möchte, muss zudem das kostenpflichtige und englischsprachige Abo NBA League Pass abschließen. Diese Plattform bietet den vollständigen Zugang zu allen Partien, unabhängig von den regionalen Broadcast-Rechten. Die Struktur der Übertragungen spiegelt die wachsende Bedeutung internationaler Märkte für die Liga wider.

Regular Season und Play-In-Turnier

In der Regular Season spielen die insgesamt 30 Franchises jeweils 82 Partien aus. Die Teams sind in die Eastern und Western Conference unterteilt, wobei es auch zu Begegnungen zwischen den Konferenzen kommt. Die Qualifikation für die Playoffs erfolgt nach einem komplexen System. Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Für die Plätze sieben bis zehn wird ein Play-In-Turnier durchgeführt.

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Das Play-In-Turnier findet zwischen dem 13. und 16. April 2027 statt. Zunächst treffen die Siebtplatzierten auf die Achtplatzierten, wobei die Gewinner direkt in die Playoffs einziehen. Die Verlierer dieses Duells müssen gegen den Sieger der Begegnung zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten antreten. Die beiden letzten Gewinner daraus schließen die Playoff-Runde ab. Ab der ersten Playoff-Runde werden die Conference-Sieger im Best-of-Seven-Format ermittelt. Das Finale wird ebenfalls im Best-of-Seven-Format ausgetragen.

NBA Cup und Kalender-Highlights

Neben der Regular Season spielt der NBA Cup eine zentrale Rolle in der Kalenderstruktur. Dieses Pokalturnier wird mitten in der Regular Season ausgetragen, um die Spannung in der Mitte der Saison zu erhöhen. Die 30 Teams werden dabei in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger sowie die beiden besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale des NBA Cups ist für den 11. Dezember 2026 terminiert. Jeder Spieler des siegreichen Teams erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar.

Im Vorjahr sicherten sich die New York Knicks den Sieg im NBA Cup. Mit Ausnahme des Finals fließen alle Spiele des Turniers auch in die Tabelle der Regular Season ein, was die taktische Bedeutung dieser Partien unterstreicht. Weitere feste Termine im Kalender sind der Trade Deadline Day am 11. Februar 2027, ab dem keine Transfers mehr möglich sind, sowie das bereits erwähnte Play-In-Turnier im April. Der NBA Mexico City Game findet am 7. November 2026 zwischen den Denver Nuggets und den Indiana Pacers statt.

Favoriten, Stars und historische Kontexte

Als amtierender Champion stehen die New York Knicks im Fokus. Mit Jalen Brunson als Top-Star und Karl-Anthony Towns als Erfolgsgarant wollen die Knicks den Bann der Titelverteidigung brechen. Doch die Konkurrenz ist hart. Die Oklahoma City Thunder unter Shai Gilgeous-Alexander gelten als ernsthafter Mitbewerber, da sie ein harmonisches Team ohne nennenswerte Schwächen bilden. Zudem kehrt LeBron James zurück, der für die Philadelphia 76ers auflaufen soll. Zusammen mit Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey bildet er ein extrem starkes Aufgebot, dessen Harmonie jedoch noch fraglich ist.

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Auch andere Teams haben ihre Signings getätigt. Die Miami Heat holen Giannis Antetokounmpo, um wieder in die Titelrunde einzusteigen. Die Golden State Warriors sind mit vier Titeln seit 2010 das erfolgreichste Team, gefolgt von den LA Lakers und Miami Heat mit je zwei Titeln. Rekordmeister Boston Celtics sicherte sich 2024 den Titel. Ein weiterer Blick gilt den San Antonio Spurs um Victor Wembanyama, der mit seinem Team bereits im Finale stand. Deutsche Spieler wie Dennis Schröder spielen für die Charlotte Hornets, was es zu seinem 13. NBA-Team macht, während sein Bruder Franz Wagner weiterhin eine führende Rolle innehat.