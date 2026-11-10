NBA-Saison 2026/27: Start am 20. Oktober mit Pistons gegen Celtics

Die NBA-Saison 2026/27 beginnt am 20. Oktober 2026. Termine, TV-Rechte bei Prime Video und Sky sowie die Favoriten im Überblick.

Die NBA-Saison 2026/27 steht vor der Tür, und die zentrale Frage lautet: Können die New York Knicks ihren Titel verteidigen? Die Saison startet am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, mit dem Duell der Detroit Pistons gegen die Boston Celtics. Nach einem Playoff-Lauf, an dessen Ende die Knicks den Titel gewannen, erhalten alle übrigen Teams nun eine neue Chance auf den Meistertitel.

Der Start in die neue Spielzeit ist damit der erste Termin eines Kalenders, der bis in den April 2027 reicht. Die folgenden Abschnitte ordnen die wichtigsten Termine, die Übertragungsrechte, das Playoff-Format und die Favoriten ein.

Also read Alpiner Ski-Weltcup 2026/27: Start in Sölden und Termine für Slalom in Levi

Wichtige Termine der NBA-Saison 2026/27

Die NBA-Saison 2026/27 beginnt am 20. Oktober 2026 mit dem ersten Spieltag und dem Auftaktduell zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics. Ein besonderes Spiel steht am 7. November 2026 an, wenn die Denver Nuggets und die Indiana Pacers beim NBA Mexico City Game antreten.

Am 11. Februar 2027 findet der Trade Deadline Day statt. Ab 21 Uhr MEZ sind keine Transfers mehr möglich. Die Play-In-Spiele werden vom 13. bis 16. April 2027 ausgetragen und entscheiden über die letzten Playoff-Plätze.

Advertisement

Übertragung bei Prime Video, Sky und NBA League Pass

Die kostenpflichtige Streaming-Plattform Prime Video hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für 67 Spiele der Saison gesichert. Damit ist Prime Video der Anbieter mit den meisten exklusiven Partien im Angebot.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt zusätzlich über 100 Partien, wobei die genaue Anzahl nicht bekannt ist. Zahlende Abonnenten können die Sky-Übertragungen wie gewohnt über Sky Go und WOW streamen. Zu den Höhepunkten gehören laut Angaben die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend und die kompletten Western Conference Finals. Wer hingegen jedes einzelne NBA-Spiel sehen möchte, benötigt den kostenpflichtigen und englischsprachigen NBA League Pass.

Spielmodus, Play-In und NBA Cup

Die NBA-Saison umfasst 30 Franchises, die in die Eastern Conference und die Western Conference aufgeteilt sind. Jedes Team bestreitet zunächst 82 Partien in der Regular Season, wobei es auch zu Duellen zwischen Teams aus dem Westen und dem Osten kommt.

Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die Siebt- und Achtplatzierten jeder Conference spielen im Play-In-Turnier um die verbleibenden zwei Plätze. Die Gewinner ziehen in die Playoffs ein, während die Verlierer gegen den Sieger aus dem Duell der Neunt- und Zehntplatzierten antreten müssen. Anschließend ermitteln die Conferences in Best-of-Seven-Serien im Viertelfinale, Halbfinale und Finale ihre Sieger, die in den Finals im Best-of-Seven-Format aufeinandertreffen.

Der NBA Cup ist ein Pokalturnier, das mitten in der Regular Season ausgetragen wird. Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale findet am 11. Dezember statt, und jeder Spieler des Siegerteams erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar. Mit Ausnahme des Finals zählen alle Spiele des NBA Cups auch in die Tabelle der Regular Season.

Advertisement

Titelverteidigung der Knicks und die Favoriten

Die New York Knicks sind als amtierender Champion der klare Ausgangspunkt jeder Analyse. Jalen Brunson hat laut Bericht endgültig den Schritt zum Top-Star gemacht, und Karl-Anthony Towns hat sich bei den Knicks schnell als Erfolgsgarant erwiesen.

Die Oklahoma City Thunder, Titelträger der vorletzten Saison, dürften ebenfalls ein gewichtiges Wort mitreden. Shai Gilgeous-Alexander zählt zu den absoluten Stars der Liga, und das Team verfügt über ein harmonisches und ausgeglichenes Ensemble ohne wirkliche Schwächen. Auch die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama sind ein Team, auf das man gespannt blicken kann. Der junge Center hat in der vergangenen Saison bewiesen, dass die großen Erwartungen gerechtfertigt waren, und die Spurs bis ins Finale geführt.

Die Philadelphia 76ers gehen mit einem prominent besetzten Kader an den Start, zu dem Neuzugang LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey gehören. Offen bleibt, ob die vielen Stars harmonieren. Die Miami Heat wollen nach durchwachsenen Jahren wieder angreifen, und mit Giannis Antetokounmpo soll der ganz große Coup gelingen.

Die Boston Celtics sind mit 18 NBA-Titeln Rekordchampion und haben sich ihren bislang letzten Titel im Jahr 2024 gesichert. Seit 2010 sind die Golden State Warriors mit vier NBA-Titeln das erfolgreichste Team, und seit 2018 konnte kein Team seinen Titel verteidigen. Genau dieser Bann soll nun von den Knicks gebrochen werden. Außerdem wechselt Dennis Schröder als Wandervogel der NBA in der Saison 2026/27 zu den Charlotte Hornets. Für ihn ist es das 13. NBA-Team seiner Karriere, und der jüngere Wagner-Bruder galt zuletzt als die auffälligste deutsche Figur in der Liga.