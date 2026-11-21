Die NBA-Saison 2026/27 beginnt am 20. Oktober 2026. Die New York Knicks verteidigen ihren Titel. Prime Video und Sky übertragen die Spiele. Details zu Kalender, Regeln und Star-Transfers.

Die hochgradig erwartete NBA-Saison 2026/27 steht unmittelbar vor ihrer offiziellen Eröffnung. Die Liga bringt die Basketball-Welt wieder auf die Beine, während die New York Knicks als amtierende Meister den Druck spüren, ihren gewonnenen Titel erfolgreich zu verteidigen. Die Regular Season beginnt pünktlich am Dienstag, den 20. Oktober 2026, mit einem spannenden Eröffnungsspiel zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics.

Kalenderübersicht und Medienrechte-Verteilung

Die Spielzeit 2026/27 bietet einen dichten Kalender mit internationalen Highlights und wichtigen administrativen Meilensteinen für die Franchises. Nach dem Saisonstart am 20. Oktober 2026 findet am 7. November 2026 das NBA Mexico City Game statt, bei dem die Denver Nuggets auf die Indiana Pacers treffen. Ein kritischer Termin für alle General Manager ist der 11. Februar 2027, an dem die Trade Deadline um 21 Uhr (MEZ) endet und keine Spielertransfers mehr möglich sind. Der reguläre Spielplan kulminiert im Play-In-Turnier zwischen dem 13. und 16. April 2027.

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Die Rechte an der Übertragung der Spiele liegen bei führenden Streaming-Plattformen und Pay-TV-Anbietern. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform Prime Video hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für insgesamt 67 Spiele gesichert. Darüber hinaus überträgt der Pay-TV-Sender Sky mehr als 100 Partien, wobei die exakte Anzahl der Übertragungen nicht öffentlich spezifiziert ist. Sky-Abonnenten können die Spiele über die Dienste Sky Go und WOW empfangen. Dazu gehören die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend sowie die kompletten Western Conference Finals.

Für Fans, die jedes einzelne Spiel der Liga verfolgen möchten, bleibt der englischsprachige NBA League Pass als kostenpflichtige Alternative bestehen. Diese Plattform bietet die lückenlose Abdeckung aller Partien an, während die regulären Broadcast-Rechte bei den bereits genannten Partnern Prime Video und Sky liegen. Die Verteilung dieser Rechte sorgt dafür, dass die Liga ihre globale Reichweite weiter ausbaut und Fans verschiedene Zugangsmöglichkeiten erhalten.

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Regular Season, NBA Cup und Playoff-Struktur

Die insgesamt 30 Franchises der Liga werden in die Eastern- und Western Conference aufgeteilt. In der Regular Season bestreiten alle Teams 82 Partien, wobei das Format auch Duellen zwischen Teams aus dem Westen und Teams aus dem Osten Vorrang einräumt. Die Qualifikation für die Post-Season ist strikt geregelt: Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Zwei weitere Plätze pro Conference werden im Play-In-Turnier ermittelt.

Im Play-In-Turnier treffen die beiden Siebtplatzierten der jeweiligen Conference auf die Achtplatzierten. Die beiden Gewinner dieser Duelle sichern sich die letzten Plätze in den Playoffs. Die Verlierer müssen zudem gegen denjenigen Franchise antreten, der sich in den Duellen zwischen den beiden Neunt- und Zehntplatzierten durchgesetzt hat. Der Gewinner dieses Duells vervollständigt das Playoff-Feld. Die Playoffs selbst verlaufen im Best-of-Seven-Format in Viertelfinale, Halbfinale und Finale jeder Conference.

Neben der Regular Season ist der NBA Cup ein wichtiges Element des Spieljahres. Dieses Pokalturnier wird mitten in der Regular Season ausgetragen, um die Spannung zu erhöhen. Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt, bevor die Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten ins Viertelfinale einziehen. Das Finale des NBA Cups findet am 11. Dezember statt. Jeder Spieler des Siegerteams erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar. Im Vorjahr konnten sich die New York Knicks den Sieg in diesem Turnier sichern. Mit Ausnahme des Finals fließen alle Spiele des NBA Cups in die Tabelle der Regular Season ein.

Titelverteidigung und Kontrahenten der Liga

Als amtierender Champion genießen die New York Knicks die Favoritenrolle, um den Bann der letzten Jahre zu durchbrechen. Seit 2018 konnte kein Team mehr seinen NBA-Titel verteidigen. Die New York Knicks werden von Jalen Brunson angeführt, der endgültig den Schritt zum Top-Star der Liga gemacht hat. Auch Karl-Anthony Towns hat sich bei den Knicks schnell als Erfolgsgarant erwiesen. Historisch gesehen sind die Golden State Warriors mit vier NBA-Titeln seit 2010 das erfolgreichste Team in Summe, gefolgt von den LA Lakers und den Miami Heat, die jeweils zweimal erfolgreich waren.

Ein ernstzunehmender Konkurrent für den Titel ist der Oklahoma City Thunder, der Titelträger aus der vorletzten Saison. Shai Gilgeous-Alexander gehört zu den absoluten Stars der Liga, und OKC verfügt über ein harmonisches und ausgeglichenes Team ohne wirkliche Schwächen. Gespannt darf man auch auf die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama sein. Der junge Center hat in der letzten Saison bewiesen, dass die vielen Vorschusslorbeeren gerechtfertigt waren, und führte sein Team ins Finale.

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Die Philadelphia 76ers starten mit einem enorm prominenten Aufgebot in die Saison. Dies ist unter anderem Neuzugang LeBron James zu verdanken, der sich der Elite-Gruppe anschließen wird. Auch Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey sind Teil dieses Teams. Die Frage bleibt, ob die vielen Stars harmonieren werden. Auch die Miami Heat wollen nach durchwachsenen Jahren wieder angreifen und setzen auf Giannis Antetokounmpo als großen Coup.

Deutsche Akteure und historische Rekorder

Die Boston Celtics bleiben ein mächtiger Faktor in der Liga. Mit 18 NBA-Titeln sind sie die Rekord-Champions und sicherten sich zuletzt 2024 die Krone. Das Team setzt vor allem auf Kontinuität und Erfahrung, um die Dominanz in der Eastern Conference zu wahren. Ihre Geschichte ist geprägt von legendären Spielergenerationen, die den hohen Standard der Franchise aufrechterhalten.

Auch deutsche Spieler spielen eine zentrale Rolle in der Saison 2026/27. Der Kapitän des DBB-Teams ist mal wieder in einem neuen Gewand zu sehen. Der Wandervogel der NBA, Dennis Schröder, läuft in der Saison 2026/27 für die Charlotte Hornets auf. Für ihn ist es das 13. NBA-Team in seiner Karriere. Man darf gespannt sein, ob er hier zu Kontinuität findet und sein Können auf hohem Niveau stabilisieren kann.

Nicht zu vergessen ist auch der jüngere Wagner-Bruder, der in den letzten Jahren die auffälligste deutsche Figur in der NBA war. Seine Entwicklung und sein Einfluss auf das Spielgeschehen werden beobachtet, da er bereits etabliert ist. Die Präsenz deutscher Talente unterstreicht die internationale Vernetzung der NBA und bietet den europäischen Fans weitere Anknüpfungspunkte zur Liga, die über die reinen Mannschaftsergebnisse hinausgeht.