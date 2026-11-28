Die NBA-Saison 2026/27 startet am 20. Oktober 2026. Die New York Knicks wollen als amtierende Champions den Titel verteidigen. Ein Überblick zu Schedule, Streaming und deutschen Spielern.

Die offizielle NBA-Saison 2026/27 öffnet am Dienstag, den 20. Oktober 2026, ihre Tore, wobei der Saisonstart mit dem Duell der Detroit Pistons gegen die Boston Celtics beginnt. Als amtierende Meister der New York Knicks haben sie im Vorjahr ihre Dominanz bewiesen und setzen nun alles daran, den langjährigen Bann zu brechen, dass kein Team seit 2018 seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. Für die 30 teilnehmenden Franchises startet ein neuer Zyklus, in dem die Eastern und Western Conference erneut um die Vorherrschaft kämpfen.

Spielplan und Streaming-Rechte

Die Regular Season umfasst insgesamt 82 Partien pro Team, wobei auch Spiele zwischen Teams aus unterschiedlichen Conferences geplant sind. Der erste Spieltag findet am 20. Oktober 2026 statt. Ein besonderes Highlight im Kalender ist das NBA Mexico City Game am 7. November 2026, bei dem die Denver Nuggets auf die Indiana Pacers treffen. Die Transferperiode endet am 11. Februar 2027 um 21 Uhr (MEZ). Nach diesem Stichtag sind keine Spielerwechsel mehr möglich. Das Play-In-Turnier, das über zwei der letzten vier Playoff-Plätze entscheidet, ist vom 13. bis 16. April 2027 angesetzt.

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Die medialen Rechte für die Übertragung der Spiele wurden neu verteilt. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform Prime Video sicherte sich die exklusiven Rechte für 67 Spiele. Zudem überträgt der Pay-TV-Sender Sky mehr als 100 Partien, wobei die exakte Anzahl variieren kann. Abonnenten können die Spiele über die Dienste Sky Go und WOW streamen. Sky sendet unter anderem die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend und die kompletten Western Conference Finals. Wer jedes einzelne Spiel der Liga verfolgen möchte, benötigt das englischsprachige Abo des NBA League Pass.

Format und Pokalturnier

Die Liga teilt sich weiterhin in die Eastern und Western Conference auf. Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die Plätze sieben bis zehn bestreiten ein Play-In-Turnier. Dabei spielen die Siebtplatzierten gegen die Achtplatzierten. Die Gewinner dieser Duelle ziehen in die Playoffs ein. Die Verlierer müssen gegen die Gewinner der Begegnungen zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten antreten, um die letzten Playoff-Plätze zu erlangen.

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Neben der regulären Meisterschaft findet mitten in der Saison das NBA Cup statt. Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Das Finale des Pokalturniers findet am 11. Dezember statt. Jeder Spieler des Gewinnerteams erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar. Das Turnier zählt, bis auf das Finale selbst, in die Tabelle der Regular Season ein. Die New York Knicks konnten diesen Pokal im Vorjahr gewinnen.

Titelverteidigung und Kontrahenten

Die New York Knicks treten als amtierende Champions in die neue Saison ein. Mit Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns verfügt das Team über eine starke Star-Truppe. Die Oklahoma City Thunder bleiben mit Shai Gilgeous-Alexander eine ernste Gefahr. Die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama zeigten im Vorjahr großes Potenzial und zogen ins Finale ein. Die Philadelphia 76ers verstärkten ihr Team deutlich mit Neuzugang LeBron James sowie Jaylen Brown und Joel Embiid.

Auch andere Traditionsclubs wollen zurück an die Spitze. Die Miami Heat verpflichteten Giannis Antetokounmpo, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Die Boston Celtics, Rekordmeister mit 18 Titeln, waren zuletzt 2024 erfolgreich. Die Golden State Warriors halten mit vier Titeln seit 2010 den Rekord für die meisten Meisterschaften eines Teams in diesem Zeitraum. Die LA Lakers und die Miami Heat waren jeweils zwei Mal erfolgreich.

Deutsche Spieler im Fokus

Die deutsche Nationalmannschaft schickt einen neuen Kapitän in die Saison. Der DBB-Kapitän wechselt in der Saison 2026/27 zu den Charlotte Hornets. Es handelt sich um das 13. NBA-Team für den erfahrenen Guard in seiner Karriere. Fans und Medien beobachten gespannt, ob er hier die gesuchte Kontinuität findet. Der jüngere Wagner-Bruder gilt weiterhin als eine der auffälligsten deutschen Figuren in der Liga und trägt die Hoffnungen der Basketball-Fans im deutschsprachigen Raum.