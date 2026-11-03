NBA-Saison 2026/27 Start, Titelverteidigung und TV-Pläne

NBA-Saison 2026/27: Start am 20. Oktober 2026, New York Knicks als Titelfavoriten, Prime Video & Sky Rechte sowie wichtige Termine im Detail.

Die neue NBA -Saison 2026/27 markiert den Beginn einer hochspannenden Ära in der nordamerikanischen Basketball-Liga. Der offizielle Starttermin ist auf den Dienstag, den 20. Oktober 2026, festgelegt. Das Auftaktmatch im Eröffnungsspiel bestreiten die Detroit Pistons gegen die Boston Celtics. Damit beginnt für alle 30 Franchises die reguläre Spielzeit, in der die New York Knicks den Druck spüren werden, ihren im Vorjahr errungenen Titel erfolgreich zu verteidigen.

Starttermin und TV-Rechte Übersicht

Die Rechte zur Übertragung der Spiele in Deutschland sind klar aufgeteilt. Die Streaming-Plattform Prime Video hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für insgesamt 67 Spiele gesichert. Zu den herausragenden Partien im Prime-Video-Programm zählt das Eröffnungsspiel der Saison sowie weitere hochkarätige Duelle wie der Auftritt der LA Lakers am 25. Oktober um 22 Uhr gegen die Utah Jazz. Ein weiteres Highlight ist das Match zwischen den Golden State Warriors und den Denver Nuggets am 27. Oktober um 03:00 Uhr.

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Neben Prime Video bleibt Sky der zentrale Pay-TV-Partner für den deutschen Markt. Der Sender überträgt mehr als 100 Partien, wobei die exakte Gesamtzahl der Spiele nicht im Voraus feststeht. Zugang zu diesen Inhalten haben zahlende Abonnenten über die Dienste Sky Go und WOW. Zu den übertragenen Events gehören unter anderem die komplette Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend und die gesamten Finals der Western Conference. Für Zuschauer, die jedes einzelne Spiel der Liga verfolgen möchten, bleibt der englischsprachige NBA League Pass die einzige optionale Lösung.

Regular Season und Playoff-Struktur

Die gesamte Liga mit ihren 30 Franchises ist in die Eastern Conference und die Western Conference aufgeteilt. Jede Mannschaft muss in der Regular Season insgesamt 82 Partien bestreiten. Dabei finden nicht nur interne Duellen innerhalb der Conferences statt, sondern es gibt auch Begegnungen zwischen Teams aus dem Westen und dem Osten. Die Qualifikation für die Playoffs ist dabei streng geregelt und bietet sowohl Sicherheit als auch Dramatik.

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Die sechs besten Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Post-Season-Playoffs. Die verbleibenden zwei Plätze pro Conference werden im sogenannten Play-In-Turnier ermittelt. Dieses Turnier findet zwischen dem 13. und 16. April 2027 statt. In diesem Format treffen die Siebtplatzierten auf die Achtplatzierten ihrer jeweiligen Conference. Die beiden Gewinner dieser Spiele sichern sich den letzten Einzug in die Playoffs.

Die Verlierer des Duells zwischen dem Siebt- und Achten haben noch eine Chance: Sie müssen gegen den Gewinner des Spiels zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten antreten. Nur der Sieger dieses letzten Duells zieht in die Playoffs ein. Ab diesem Punkt spielen alle Conferences im Best-of-Seven-Format. Die Runden umfassen das Viertelfinale, das Halbfinale und die Conference-Finals. Die beiden Conference-Sieger treffen anschließend in den NBA Finals aufeinander, die ebenfalls im Best-of-Seven-Format ausgetragen werden.

NBA Cup und historische Titelträger

Neben der regulären Saison gibt es den NBA Cup, ein Pokalturnier, das mitten in der Regular Season ausgetragen wird. Dieses Turnier dient der Steigerung der Spannung und teilt die 30 Teams in sechs Fünfergruppen ein. Die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale des NBA Cups findet am 11. Dezember 2026 statt. Das Siegerteam erhält eine Prämie von jeweils 500.000 US-Dollar pro Spieler. Die New York Knicks konnten diesen Pokal im Vorjahr gewinnen. Alle Spiele des NBA Cups zählen bis auf das Finale in die Tabelle der Regular Season ein.

Historisch gesehen sind die Golden State Warriors das erfolgreichste Team seit 2010 mit insgesamt vier Titeln. Die LA Lakers und die Miami Heat folgten jeweils mit zwei Titeln. Seit 2018 konnte kein Team den Titel erfolgreich verteidigen. Nun steht die Erwartung im Raum, dass die New York Knicks diesen Bann brechen und ihren Titel erfolgreich schützen können. Die Boston Celtics sind mit 18 Titeln Rekord-Champion und gewannen zuletzt 2024.

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Star-Transfers und Titelkandidaten

Die New York Knicks starten als amtierende Champion in die Saison. Jalen Brunson hat sich eindeutig zum Top-Star entwickelt, und Karl-Anthony Towns beweist sich als Erfolgsgarant im Team. Neben den Knicks sind die Oklahoma City Thunder als Titelträger der vorletzten Saison eine ernstzunehmende Bedrohung. Shai Gilgeous-Alexander führt ein harmonisches Team ohne offensichtliche Schwächen an. Auch die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama haben im Vorjahr im Finale bewiesen, dass ihre hohen Erwartungen berechtigt waren.

Die Philadelphia 76ers bringen ein außerordentlich prominentes Aufgebot. Neuzugang LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey bilden den Star-Kader. Die Frage nach der Harmonie dieses Teams bleibt offen. Die Miami Heat wollen nach durchwachsenen Jahren zurückkehren und setzen auf Giannis Antetokounmpo als großen Coup. Die Boston Celtics setzen weiterhin auf ihre starke Struktur.

Ein besonderer Wechsel im deutschsprachigen Raum ist der Wechsel von Dennis Schröder. Der Kapitän des DBB-Teams spielt in der Saison 2026/27 für die Charlotte Hornets. Dies ist sein 13. NBA-Team in seiner Karriere. Die Deadline für Transfers am 11. Februar 2027 um 21 Uhr MEZ wird voraussichtlich weitere Aufregung in der Liga verursachen, da ab diesem Zeitpunkt keine Trades mehr möglich sind.