Die NBA-Saison 2026/27 startet am 20. Oktober 2026. Die New York Knicks verteidigen ihren Titel. Alle Termine, Streaming-Informationen und Favoriten im Detail.

Die neue NBA-Saison 2026/27 beginnt offiziell am Dienstag, den 20. Oktober 2026. Das Eröffnungsspiel findet zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics statt und markiert den Start in eine intensive Basketball-Spielzeit. Die New York Knicks nehmen die Rolle des amtierenden Champions in die kommende Runde, nachdem sie im Vorjahr den Titel gewannen und in den Playoffs eine dominierende Leistung zeigten.

Startdatum und Medienrechte für Fans

Der erste Spieltag ist auf den 20. Oktober 2026 datiert. Fans können die Spiele über verschiedene Plattformen verfolgen. Die Streaming-Plattform Prime Video sicherte sich die exklusiven Rechte für 67 Spiele. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt mehr als 100 Partien, wobei die genaue Anzahl variiert. Abonnenten von Sky Go und WOW können diese Übertragungen nutzen. Das All-Star Weekend und die kompletten Western Conference Finals gehören zum Programm von Sky. Wer jedes einzelne Spiel sehen möchte, benötigt den englischsprachigen NBA League Pass.

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Terminplan und wichtige Meilensteine

Neben dem Start im Oktober gibt es weitere feste Termine im Kalender. Am 7. November 2026 findet das NBA Mexico City Game zwischen den Denver Nuggets und den Indiana Pacers statt. Die Trade Deadline ist am 11. Februar 2027 um 21 Uhr MEZ. Nach diesem Zeitpunkt sind keine Transfers mehr möglich. Das Play-In-Turnier zur Bestimmung der Playoff-Plätze findet vom 13. bis 16. April 2027 statt. Diese Termine strukturieren den Rhythmus der Liga und bieten Fans klare Ankerpunkte.

Modus und Playoff-Struktur der Liga

Die 30 Franchises sind in die Eastern und Western Conference aufgeteilt. Jedes Team bestreitet 82 Partien in der Regular Season. Es gibt auch Begegnungen zwischen Teams aus beiden Conferences. Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Zwei weitere Plätze pro Conference werden im Play-In-Turnier vergeben. Die Siebtplatzierten treffen auf die Achtplatzierten. Die Gewinner dieser Duelle ziehen ein. Die Verlierer spielen gegen die Teams aus den Duellen zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten. Das Viertelfinale, Halbfinale und Finale finden im Best-of-Seven-Format statt.

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NBA Cup und Titelverteidigung der Knicks

Der NBA Cup ist ein Pokalturnier in der Mitte der Regular Season. Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten erreichen das Viertelfinale. Das Finale des Cups findet am 11. Dezember statt. Jeder Spieler des Siegerteams erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar. Die New York Knicks gewannen den Cup im Vorjahr. Mit Ausnahme des Finals zählen die Spiele des NBA Cups in die Regular Season Tabelle. Dies erhöht die Spannung in der Mitte der Saison erheblich.

Historie und Favoriten auf den Titel

Die Golden State Warriors sind seit 2010 das erfolgreichste Team mit vier Titeln. Die LA Lakers und Miami Heat waren je zweimal erfolgreich. Kein Team konnte seit 2018 den Titel verteidigen. Die New York Knicks wollen diesen Bann brechen. Jalen Brunson ist zum Top-Star aufgestiegen. Karl-Anthony Towns ist ein Erfolgsgarant bei den Knicks. Die Oklahoma City Thunder sind mit Shai Gilgeous-Alexander ein ernsthafter Konkurrent. Das Team gilt als harmonisch ohne Schwächen.

Star-Transfers und deutsche Spieler

Die Philadelphia 76ers starten mit einem prominenten Kader. Neuzugang LeBron James spielt neben Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey. Die Miami Heat wollen mit Giannis Antetokounmpo angreifen. Die Boston Celtics sind Rekord-Champion mit 18 Titeln. Sie konnten sich zuletzt 2024 die Krone sichern. Der DBB-Kapitän Dennis Schröder spielt für die Charlotte Hornets. Es ist sein 13. NBA-Team. Seine Brüder sind weitere wichtige Figuren in der Liga. Die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama zeigen großes Potenzial.