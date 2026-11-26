Am 20. Oktober 2026 startet die NBA-Saison. Die New York Knicks wollen ihren Titel verteidigen. Über 100 Spiele werden auf Sky und Prime Video gezeigt. Alle Termine und Details.

Die offizielle NBA-Saison 2026/27 beginnt am Dienstag, den 20. Oktober 2026, mit einem spannenden Eröffnungsspiel. In diesem Duell treffen die Detroit Pistons auf die Boston Celtics, um den Startschuss für eine neue Ära im nordamerikanischen Basketball zu geben. Die New York Knicks treten dabei als amtierende Meister in die kommende Spielzeit ein und wollen nach ihrem triumphalen Lauf in den Playoffs der Vorsaison ihre Krone verteidigen. Für alle anderen dreißig Franchises stellt sich die Saison als neue Chance dar, den dominanten Titelträger von Manhattan zu stürzen.

Termine und Rechte für das deutsche Publikum

Die Spielzeit 2026/27 bringt für die Zuschauer in Deutschland signifikante Veränderungen bei den Übertragungsrechten mit sich. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform Amazon Prime Video hat sich die exklusiven Rechte an 67 Spielen gesichert, wodurch Fans eine große Auswahl an direkten Übertragungen erhalten werden. Zudem überträgt der Pay-TV-Sender Sky mehr als 100 Partien, wobei die exakte Gesamtzahl der übertragenen Spiele offiziell noch nicht genannt wird. Sky-Nutzer können diese Spiele wie gewohnt über die Dienste Sky Go und die Streaming-Plattform WOW empfangen. Zu den highlightierten Events, die auf Sky zu sehen sein werden, zählen die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend sowie die kompletten Finals der Western Conference.

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Für diejenigen, die jedes einzelne Spiel der Liga verfolgen möchten, bleibt der NBA League Pass die einzige Option. Dieser Dienst ist kostenpflichtig und wird primär in englischer Sprache ausgestrahlt. Neben der regulären Saison stehen weitere wichtige Termine im Kalender, die von internationalen Fans nicht verpasst werden sollten. Der NBA Mexico City Game zwischen den Denver Nuggets und den Indiana Pacers ist für den 7. November 2026 angesetzt. Ein weiterer wichtiger Tag für die Handelspolitik der Liga ist der 11. Februar 2027, ab dem keine Spielertransfers mehr durchgeführt werden dürfen. Das Play-In-Turnier, das die letzten Playoff-Plätze verhandelt, findet zwischen dem 13. und 16. April 2027 statt.

Neue Regeln und der NBA Cup als Highlight

Die Struktur der Liga bleibt grundsätzlich bestehen, doch das Turnierformat bietet neue spannende Elemente. Die 30 Teams sind in die Eastern und Western Conference unterteilt. In der Regular Season absolviert jedes Team 82 Spiele, wobei auch cross-conference Spiele zwischen Teams aus dem Osten und Westen stattfinden. Die direkten Playoff-Qualifikanten sind die besten sechs Teams jeder Conference. Die Plätze sieben bis zehn werden im sogenannten Play-In-Turnier ermittelt. Hierbei spielen die Siebtplatzierten gegen die Achtplatzierten, während die Neunt- und Zehntplatzierten gegeneinander antreten. Die Gewinner der ersten Runde spielen dann gegen die Verlierer der zweiten Runde um die restlichen Playoff-Slots.

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Ein zusätzlicher Wettbewerb mitten in der Saison ist der NBA Cup. Dieser Pokalwettbewerb soll die Spannung in der Regular Season erhöhen. Die Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt, aus denen die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten ins Viertelfinale einziehen. Das Finale des NBA Cups ist für den 11. Dezember terminiert. Der Gewinn dieses Turniers wird finanziell hochdotiert: Jeder Spieler des siegreichen Teams erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar. Im Vorjahr sicherten sich die New York Knicks den Sieg in diesem Wettbewerb. Abgesehen vom Finale zählen alle Spiele des NBA Cups auch in die Tabelle der Regular Season ein.

Titelverteidigung und starke Herausforderer

Seit 2010 sind die Golden State Warriors mit vier Titeln das erfolgreichste Team der Liga. Die LA Lakers und die Miami Heat waren je zweimal erfolgreich. Seit 2018 konnte kein Team seinen Titel erfolgreich verteidigen, wodurch ein interessanter Bann besteht. Die New York Knicks wollen diesen Trend nun durchbrechen. Mit Jalen Brunson hat sich der Point Guard endgültig zu einem Top-Star der Liga entwickelt. Auch Karl-Anthony Towns hat sich bei den Knicks als entscheidender Erfolgsgarant etabliert.

Neben den Knicks dürften auch die Oklahoma City Thunder eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Als Titelträger der vorletzten Saison verfügen sie über einen extrem harmonischen und ausgewogenen Kader. Shai Gilgeous-Alexium zählt zu den absoluten Stars der gesamten Liga, und die Teamstruktur zeigt kaum Schwachstellen. Eine weitere spannende Entwicklung ist die Aufstellung der Philadelphia 76ers, die mit einem enorm prominenten Kader an den Start gehen. Dazu gehören Neuzugänge wie LeBron James und Jaylen Brown, die sich neben etablierten Stars wie Joel Embiid und Tyrese Maxey behaupten müssen.

Globale Stars und deutsche Akteure im Fokus

Die Miami Heat versuchen nach durchwachsenen Jahren zurück an die Spitze zu kommen. Mit dem Transfer von Giannis Antetokounmpo könnte der größte Coup der letzten Transfersaison gelungen sein. Zudem bleiben die Boston Celtics als Rekord-Champion mit 18 Titeln und dem letzten Sieg 2024 eine ständige Größe. Die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama haben in der letzten Saison bewiesen, dass die Erwartungen an den jungen Center gerechtfertigt waren, und das Team ins Finale geführt.

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Auch in der deutschen Nationalmannschaft gibt es wichtige Veränderungen, die die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen. Der Kapitän des DBB-Teams sieht sich in einem neuen Gewand. Der sogenannte Wandervogel der NBA wird in der Saison 2026/27 für die Charlotte Hornets auflaufen. Für diesen Spieler ist es bereits das 13. Team in seiner Karriere. Es bleibt abzuwarten, ob er hier endlich zu einer längeren Kontinuität findet. Zudem ist der jüngere Wagner-Bruder in den letzten Jahren zur auffälligsten deutschen Figur in der NBA geworden und wird weiterhin im Fokus der Berichterstattung stehen.