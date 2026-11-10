NBA Saisonstart 2026: New York Knicks als Titelverteidiger

Die NBA-Saison 2026/27 startet am 20. Oktober 2026. Die New York Knicks versuchen als Titelverteidiger den Bann zu brechen. Alle Termine und Teams.

Die neue NBA-Saison 2026/27 tritt am Dienstag, den 20. Oktober 2026, offiziell in Kraft. Der Auftakt der Liga wird durch ein Duell zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics bestimmt. Die New York Knicks beginnen diese Spielzeit als amtierende Titelträger. Sie gewannen den Meistertitel im Vorjahr und hoffen nun auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Andere Mannschaften sehen dies als ihre große Chance, den Thron zu stürzen.

Spielplan und Streaming-Details

Der erste Spieltag findet am 20. Oktober 2026 statt. Das Eröffnungsspiel zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics markiert den Beginn der Regular Season. Weitere wichtige Daten im Kalender sind das NBA Mexico City Game am 7. November 2026 mit den Denver Nuggets gegen die Indiana Pacers. Die Trade Deadline ist am 11. Februar 2027 ab 21 Uhr MEZ, wonach kein Spieler mehr getauscht werden darf. Das Play-In-Turnier zur Qualifikation für die Playoffs findet vom 13. bis 16. April 2027 statt.

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Die Übertragungsrechte für die Spiele sind klar verteilt. Die Streaming-Plattform Prime Video sicherte sich die exklusiven Rechte für 67 Partien. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt mehr als 100 Spiele. Die genaue Anzahl dieser Spiele ist nicht bekannt. Abonnenten können die Spiele über Sky Go und WOW streamen. Sky überträgt unter anderem die Eröffnungsnacht, das All-Star Weekend und die kompletten Western Conference Finals.

Fans, die jedes einzelne Spiel der Liga verfolgen möchten, benötigen den NBA League Pass. Dieser Dienst ist kostenpflichtig und wird auf Englisch angeboten. Die 30 Franchises der Liga sind in die Eastern Conference und die Western Conference aufgeteilt. In der Regular Season bestreiten alle Teams 82 Partien. Dabei finden auch Spiele statt, in denen Mannschaften aus dem Westen gegen Teams aus dem Osten antreten.

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Qualifikation und Playoff-System

Die Qualifikation für die Playoffs erfolgt über die Regular Season. Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Zwei weitere Plätze pro Conference werden im Play-In-Turnier vergeben. Das Play-In-Turnier beginnt mit einem Duell zwischen den Siebtplatzierten und den Achtplatzierten jeder Conference. Die Gewinner dieser Spiele ziehen in die Playoffs ein.

Die Verlierer des ersten Duells spielen gegen den Sieger des Spiels zwischen den Neunt- und Zehntplatzierten. Diese Teams kämpfen um die letzten zwei Plätze in den Playoffs. Die Playoffs selbst werden im Best-of-Seven-Format ausgetragen. Dies gilt für das Viertelfinale, das Halbfinale und das Conference-Finale. Die Gewinner der Eastern und Western Conference treffen im Finale aufeinander. Auch diese Serie wird im Best-of-Seven-Format decided.

Ein weiteres Highlight ist der NBA Cup. Dieses Pokalturnier findet mitten in der Regular Season statt. Die 30 Teams werden in sechs Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale des NBA Cups findet am 11. Dezember statt. Jeder Spieler des Siegers erhält eine Prämie von 500.000 US-Dollar. Die New York Knicks gewannen den NBA Cup im Vorjahr.

Titelverteidigung und Star-Transfers

Die New York Knicks wollen den Bann brechen. Seit 2018 konnte kein Team den Titel verteidigen. Die Golden State Warriors sind mit vier Titeln seit 2010 das erfolgreichste Team. Die LA Lakers und die Miami Heat waren je zweimal erfolgreich. Die Knicks stützen sich auf Jalen Brunson, der zum Top-Star aufstieg. Auch Karl-Anthony Towns entwickelte sich schnell zum Erfolgsgaranten für die Mannschaft.

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Der Titelverteidiger aus der vorletzten Saison ist der Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander zählt zu den absoluten Stars der Liga. Die Mannschaft aus Oklahoma verfügt über ein harmonisches und ausgeglichenes Team. Es gibt dort keine offensichtlichen Schwächen. Diese Konstanz macht den Thunder zu einem ernsthaften Gegner in dieser Saison.

Die Philadelphia 76ers bringen ein prominentes Aufgebot an den Start. Neuzugang LeBron James verstärkt das Team. Auch Jaylen Brown, Joel Embiid und Tyrese Maxey sind in Philadelphia aktiv. Die Frage ist, ob diese vielen Stars harmonisch zusammenarbeiten. Die Miami Heat wollen nach durchwachsenen Jahren wieder angreifen. Mit Giannis Antetokounmpo soll ein großer Coup gelingen.

Die Boston Celtics sind die Rekord-Champions mit 18 Titeln. Sie konnten sich zuletzt 2024 die Meisterschaft sichern. Das Team setzt stark auf seine bestehende Struktur. Ein deutscher Spieler wechselt für die Saison 2026/27. Dennis Schröder läuft für die Charlotte Hornets auf. Es ist das 13. NBA-Team in seiner Karriere. Die Hoffnung ist, dass er hier Kontinuität findet.

Die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama wecken große Hoffnungen. Der Center zeigte in der letzten Saison, dass die hohen Erwartungen berechtigt waren. Er führte das Team ins Finale. Die Spurs gelten als eine der spannendsten Nachwuchsmannschaften der Liga. Die NBA-Saison 2026/27 verspricht durch die vielen Stars und die neue Dynamik hohe Spannung. Alle Teams haben das Ziel, die Dominanz der vergangenen Jahre zu durchbrechen.