NBA-Saisonstart mit vielen Verletzungen und Überraschungen

Die NBA startet mit einer hohen Verletzungswelle und überraschenden Niederlagen für Favoriten wie Miami und New York. Experten sehen den schnellen Spielstil als Ursache.

Die nationale Basketball-Liga hat die neue Saison mit einer Reihe von schockierenden Ereignissen eröffnet, die eher an ein Hollywood-Drama erinnern als an konventionellen Profisport. Während mächtige Favoriten unter unerwarteten Niederlagen leiden, breitet sich eine massive Verletzungswelle unter den Superstars aus. Der Start der Saison verlief für viele Teams dramatisch und hat bereits früh Fragen nach der Tragfähigkeit des modernen Spielstils aufgeworfen.

Katastrophaler Start für die Miami Heat

Die Erwartungen an die Miami Heat waren vor Saisonbeginn extrem hoch, nachdem im Rahmen eines spektakulären Transfers der zweifache MVP Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks verpflichtet wurde. Dieser Transfer wurde als Traum-Ehe der Liga gehandelt, doch die Realität sah am Anfang völlig anders aus. Das Team erlitt vier Niederlagen in Folge, wobei die Ergebnisse deutlich gegen das Team sprachen.

Also read FC Bayern und BVB unentschieden: Verletzungen bei Saibari und Gnabry

Die Partien gegen Minnesota mit 106 zu 131 Punkten, gegen Detroit mit 111 zu 128 Punkten, in Charlotte mit 110 zu 115 Punkten sowie das Spiel in Dallas mit 109 zu 113 Punkten endeten allesamt im Nachteil. In Summe kassierte das Team einen Minusstand von 51 Punkten. Solch einen Beginn hatte der griechische Star noch nie erlebt, was die Frustration im Kader verständlich macht.

Der ESPN-Analyst Dean Oliver hatte den Kader vor dem Saisonstart bereits als Experiment bezeichnet. Die Kritik zielte darauf ab, dass ein überragender Superstar mit einer Ansammlung überwiegend durchschnittlicher Spieler umgeben ist. Antetokounmpo versuchte trotz der ausbreitenden Panik Ruhe zu bewahren. Er betonte, dass der Panikknopf nicht gedrückt werden könne, da dies die Situation nur verschlimmern würde, und forderte die Mannschaft auf, tief durchzuatmen.

Advertisement

Trainer Erik Spoelstra gab zu, dass dies nicht der Start war, den sich jemand gewünscht hatte. Er verwies darauf, dass die Liga das Team nicht retten würde und die Verantwortung beim Team selbst liege. Der erste Sieg gelang schließlich in Atlanta mit einem Ergebnis von 129 zu 117 Punkten. Antetokounmpo steuerte dabei 24 Punkte und 18 Rebounds bei. Darauf folgte ein deutlicher Sieg von 145 zu 125 Punkten gegen die Indiana Pacers.

Neue York Knicks kämpfen mit historisch schlechtem Start

Die New York Knicks befinden sich ebenfalls in einer sehr angespannten Situation. Mit einer Bilanz von null Siegen und drei Niederlagen haben die Meister der Vorsaison den schlechtesten Saisonstart seit 2011 erlebt, als die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki an den Start gingen. Neben sportlichen Problemen sorgen auch interne Unruhen für zusätzliche Belastung.

Um den Vertrag von Karl-Anthony Towns herrscht Unruhe, während Eigentümer James Dolan Sparmaßnahmen durchsetzt. Sportlich hakt es bei den New Yorkern deutlich. Der letztjährige Finals-MVP Jalen Brunson zeigt eiskalte Wurfquoten, und Mikal Bridges befindet sich in einem tiefen Formtief mit nur fünf Punkten im Schnitt.

Ballverluste und eine schwache Defensive im Fast-Break-Bereich kosteten die Knicks Siege gegen Philadelphia, Boston und Orlando. Die Negativserie konnte erst beim 111 zu 97 Sieg gegen die Detroit Pistons gestoppt werden. Dabei erreichte Towns 27 Punkte und 20 Rebounds. Im Anschluss folgte ein knapper Sieg gegen das durchschnittliche Team der Chicago Bulls, was jedoch keine umfassende Entwarnung gibt.

Massive Verletzungswelle trifft viele Stars

Der Statistikdienst RotoWire meldete für den vergangenen Dienstag, dass 85 Profis aus 27 der 30 Teams einen Verletzungsstatus hatten. Davon standen 53 von ihnen bereits als Ausfall fest. Oklahoma City wird von einem schweren Schicksalsschlag getroffen, da Jalen Williams sich das Wadenbein brach und seine Saison damit wahrscheinlich vorzeitig beendet ist.

Auch Teamkollege Cason Wallace fällt mit einem Schulter-Labrumriss länger aus. Bei den Minnesota Timberwolves muss Anthony Edwards nach einem Knieeingriff bis zu zwei Monate pausieren. Die Liste der betroffenen Megastars ist jedoch noch viel länger und erschreckt die gesamte Liga.

Advertisement

Der Star von Orlando, Paolo Banchero, fällt mit einer Sprunggelenksverstauchung für vier bis sechs Wochen aus. Jaren Jackson Jr. erlitt einen Innenbandriss im Knie, und Tyrese Haliburton plagt eine Oberschenkelzerrung. Kawhi Leonard wird durch eine hartnäckige Knieschwellung gebremst. Für Ben Simmons und den deutschen Profi Ariel Hukporti sind die Saisons nach Achillessehnenrissen sogar schon vorzeitig beendet.

Schneller Spielstil belastet die Athleten extrem

Experten sehen den Grund für die hohe Verletzungsrate im drastisch verschärften Spielstil der heutigen NBA. Ein Spiel zählt heute im Durchschnitt 203 Ballbesitze, während es vor 15 Jahren noch 186 waren. Zudem werden bereits 17 Prozent aller Angriffe aggressiv im Rückfeld attackiert. Vor zehn Jahren lag dieser Wert bei nur 6,5 Prozent.

Dies bedeutet für die Profis, dass sie ununterbrochen sprinten, ständig harte Richtungswechsel vollziehen und permanentem Ganzfeld-Druck ohne Erholungspausen ausgesetzt sind. Mediziner schlagen deshalb Alarm. Der US-Arzt Dr. Anil Makam bringt das Problem auf den Punkt, indem er feststellt, dass das Tempo und die Räume der modernen NBA nicht mit körperlicher Gesundheit vereinbar scheinen.

Auch der renommierte Sportorthopäde Dr. Nirav Pandya warnt vor den extremen physischen Folgen. Das Spiel sei viel explosiver und temporeicher geworden, während sich der Spielplan überhaupt nicht angepasst habe. Muskeln, Sehnen und Gelenke geraten an ihre absoluten Belastungsgrenzen, selbst wenn Profis nur 30 Minuten auf dem Feld stehen.

Dr. Pandya betont, dass die Intensität im Vergleich zu früheren Jahren extrem hoch ist. Der Körper eines 20-Jährigen in der heutigen NBA hat schlichtweg schon viel mehr Kilometer auf dem Tacho als früher. Trotz dieser Warnungen zeigen einzelne Stars, dass das hohe Tempo auch offensive Höhe ermöglicht, wie der aktuelle Führung in der Scorerliste mit 36,0 Punkten zeigt.