NBA-Saisonstart: Wagner, Hartenstein und Gilgeous-Alexander im Vergleich

Die NBA-Saison begann mit gemischten Ergebnissen für deutsche Spieler. Franz Wagner verpasste den Sieg, während Hartenstein und Gilgeous-Alexander ihre Teams zu Erfolgen führten.

Der Start in die neue NBA-Saison verlief für mehrere deutsche Akteure unterschiedlich, wobei die Orlando Magic als Hauptakteur im Fokus standen. Franz Wagner erzielte beim 94:103 gegen die Washington Wizards mit 24 Punkten die meisten Punkte seines Teams, konnte jedoch den Verlust nicht verhindern. Die Magic kassierten bereits die vierte Heimniederlage in Serie und somit die fünfte Pleite im siebten Saisonspiel. Tristan da Silva steuerte zehn Zähler zum Ergebnis bei, doch der Gesamtkollektivlauf blieb hinter den Erwartungen zurück.

Anlaufschwierigkeiten bei den Magic

Franz Wagner erklärte die Situation nach dem Spiel klar und betonte die Notwendigkeit von Geduld im Prozess. Er sagte, dass das Team am Anfang eine Menge Schwierigkeiten haben und einige dieser Anlaufschwierigkeiten durchmachen werde. Dennoch zeigte sich der Spieler optimistisch bezüglich der langfristigen Entwicklung. Er vertraue den Coaches und sei überzeugt, dass das System gut funktioniert. Sobald sich die Mannschaft eingespielt habe, werde sie eine wirklich gute Mannschaft sein, so seine Einschätzung zur Zukunft des Klubs.

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Niederlagen für Moritz Wagner und Wendt

Auch andere deutsche Nationalspieler mussten am gleichen Abend Rückschläge hinnehmen. Für Moritz Wagner und die Brooklyn Nets setzte es eine Niederlage beim 90:103 gegen den Meister New York Knicks. Der Weltmeister kam von der Bank auf sechs Punkte, blieb aber ohne größeren Einfluss auf die Partie. Für die Knicks war es bereits der 15. Sieg in Serie im Stadtduell, was die Dominanz der Gegner unterstrich. In einer anderen Begegnung erlebte auch Wendt mit seinem Team einen gebrauchten Abend. Beim deutlichen 91:124 gegen die Detroit Pistons erzielte der Weltmeister in 22 Minuten von der Bank lediglich fünf Punkte sowie einen Rebound und zwei Assists. Rookie Christian Anderson kam in knapp neun Minuten auf acht Punkte, was jedoch den klaren Unterschied im Spielverlauf nicht ausgleichen konnte.

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Erfolg für Hartenstein und Thunder

Ganz anders gestaltete sich die Bilanz für Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder. Der Nationalspieler gewann mit seinem Team 117:112 bei den Cleveland Cavaliers. Angeführt von MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 43 Punkten trotzten die Thunder ihrer angespannten Personalsituation. Sie stellten nach zuvor zwei Niederlagen auf 5:2-Siege und festigten damit ihre Position in der Liga. Hartenstein steuerte fünf Punkte und starke 14 Rebounds bei, was einen wesentlichen Beitrag zur Defensive und den zweiten Chancen leistete. Dieser Erfolg stand im starken Kontrast zu den Misserfolgen anderer deutscher Spieler an diesem Tag.

Ende der Unbesiegtheit der Grizzlies

Ihre erste Niederlage der Saison mussten unterdessen die Memphis Grizzlies hinnehmen. Nach dem 134:135 nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans verloren die Grizzlies als letztes zuvor noch ungeschlagenes Team der Liga ihre weiße Weste. Das intensive Duell endete erst in der Verlängerung, was die enge Konkurrenz in der Liga verdeutlicht. Während die Magic und Nets mit ihren ersten Saisonniederlagen haderten, feierten die Thunder ihren wichtigen Auswärtssieg. Die Grizzlies müssen nun wieder aufholen, nachdem sie als einziges ungeschlagenes Team in die Runde gestartet waren. Die verschiedenen Ergebnisse zeigen die Heterogenität des Saisonstarts in der NBA.