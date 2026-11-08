NBA-Schock: Orlando Magic verlieren viertes Mal in Folge gegen Warriors

Die Orlando Magic kassieren ihre vierte Niederlage in Folge. Franz Wagner punktet dreistellig, doch die Warriors glänzen mit Curry. Auch die Wagner-Brüder verlieren.

Die Orlando Magic haben in der nordamerikanischen Basketballliga NBA die vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Trotz eines starken Auftritts ihrer deutschen Topspieler setzten sich die Gegner durch, was die Play-off-Chancen der Mannschaft weiter eintrübt. Die aktuelle Serie belastet die Stimmung im Kader, während die Konkurrenten im Osten an Druck gewinnen.

Frage nach Sieg für Orlando Magic

Orlando Magic konnte in diesem spezifischen Spiel nicht gewinnen und verlor damit bereits das vierte Mal hintereinander. Die Mannschaft steht in dieser Saison mit lediglich zwei Siegen weiterhin als Zwölfter im Osten außerhalb der Playoff-Ränge. Dieser Tabellenstand macht es für das Management schwierig, die Leistungskurve positiv zu wenden.

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Statistiken zu Franz Wagner und Curry

Franz Wagner steuerte im Spiel 30 Punkte bei und kam darüber hinaus auf elf Assists und sechs Rebounds. Stephen Curry glänzte auf der Gegenseite mit 41 Punkten für die Warriors. Da Silva gelang bei 19 Punkten zwei Assists und sieben Rebounds. Die individuelle Präsenz der Akteure reichte jedoch nicht aus, um das Endergebnis zu ihren Gunsten zu wenden.

Niederlagen für Wagner-Brüder und Nets

Auch Moritz Wagner, der 2023 gemeinsam mit Bruder Franz Weltmeister wurde, musste sich mit einer Niederlage abfinden. Beim 121:124 seiner Brooklyn Nets gegen die Atlanta Hawks kam Wagner insgesamt gut eine Viertelstunde zum Einsatz, in dieser Zeit erzielte er neun Punkte. Tabellarisch steht Brooklyn in der Eastern Conference knapp hinter Orlando auf Platz 13. Beide deutschen Akteure sehen sich somit mit Rückschlägen konfrontiert.

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Erfolg für Isaiah Hartenstein und Thunder

Über einen deutlichen Erfolg hingegen konnte sich Isaiah Hartenstein freuen. Der Center der Oklahoma City Thunder fertigte mit seinem Team die Washington Wizards 114:75 ab. Hartenstein kam auf 14 Rebounds und sechs Assists sowie zwei Punkte. Diese klare Differenz hebt sich stark vom knappen Duell der Magic ab und zeigt die unterschiedlichen Formkurven in der Liga.

Ausblick auf weitere Spiele der Saison

Die nächste Pleite für Orlando bedeutet einen weiteren Rückschlag in der laufenden NBA-Saison. Die Magic müssen schnell wieder auf Vordermann kommen, um nicht noch weiter vom Playoff-Feld abzurutschen. Die Kontrahenten im Osten nutzen die Schwäche aus, um ihre eigenen Positionen zu festigen. Die kommenden Partien werden daher als entscheidend für die Moralisierung des Teams gewertet.