NBA-Star James Harden wegen Waffenbesitzes festgenommen

James Harden wurde in Houston wegen unerlaubten Mitführens einer Waffe festgenommen. Er muss am 22. Juni vor Gericht erscheinen.

Der NBA -Superstar James Harden (36) wurde am frühen Morgen in Houston, Texas, festgenommen, nachdem die Polizei eine Handfeuerwaffe in seinem Fahrzeug entdeckt hatte. Der Vorfall ereignete sich gegen 4 Uhr Ortszeit in der Crawford Street in der Innenstadt, als Harden wegen eines nicht näher bezeichneten Verkehrsverstoßes angehalten wurde.

Die Beamten fanden die Waffe sichtbar im Wagen liegend, nicht im dafür vorgesehenen Holster. Harden gab zu, dass es sich um seine Waffe handelte, woraufhin er noch am Tatort festgenommen wurde. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: unerlaubtes Mitführen einer Schusswaffe, da der Spieler aufgrund früherer Vorfälle unter Auflagen steht, die ihm den Besitz von Waffen, Munition und den Konsum von Alkohol sowie Drogen verbieten. Diese Auflagen stammen aus einem früheren Verfahren, dessen Details nicht vollständig öffentlich sind.

Harden muss sich am 22. Juni vor Gericht verantworten, und ihm drohen bei einer Verurteilung eine Geldstrafe oder sogar eine Haftstrafe. Das Team der Cleveland Cavaliers, für das Harden als Point Guard spielt, äußerte sich in einer knappen Stellungnahme: Man sei über die Festnahme informiert und sammle weitere Informationen. Man stehe in Kontakt mit Harden und seinen Vertretern und werde die Entwicklung abwarten.

Weitere Kommentare wolle man derzeit nicht abgeben. Harden selbst schwieg bisher zu dem Vorfall. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die strengen Waffengesetze in Texas, die zwar das offene Tragen von Waffen erlauben, aber unter bestimmten Auflagen wie etwa bei Personen mit Vorstrafen oder gerichtlichen Verfügungen den Besitz untersagen.

Harden, der für seinen markanten Vollbart bekannt ist und von Fans The Beard genannt wird, hat eine wechselvolle Karriere hinter sich: Er spielte zuvor für die Houston Rockets, die Philadelphia 76ers und die Oklahoma City Thunder, bevor er zu den Cavaliers wechselte. Mit den Cavaliers verlor er zuletzt die Finalserie der Eastern Conference gegen die New York Knicks mit 0:4. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London gewann er mit dem US-Team die Goldmedaille.

Die Festnahme könnte auch Auswirkungen auf seine sportliche Zukunft haben, da die NBA strenge Regeln bezüglich des Verhaltens ihrer Spieler hat. Es bleibt abzuwarten, ob die Liga Disziplinarmaßnahmen ergreifen wird. Der Fall zeigt erneut, wie schnell Sportler aufgrund von Verstößen gegen Waffengesetze in rechtliche Schwierigkeiten geraten können. Die Öffentlichkeit und die Fans warten gespannt auf die nächsten Schritte der Justiz und die Reaktion des Spielers.

Ein Gerichtstermin ist für den 22. Juni angesetzt, bei dem Harden Gelegenheit haben wird, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Bis dahin bleibt er auf freiem Fuß, muss aber mit weiteren Auflagen rechnen. Die Cleveland Cavaliers haben noch nicht entschieden, ob sie vorläufige Maßnahmen gegen ihren Starspieler ergreifen werden.

Der Vorfall ist ein schwerer Rückschlag für den Verein, der nach einer erfolgreichen Saison auf eine vielversprechende Zukunft hoffte





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