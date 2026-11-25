Nach der Hochzeit folgt nun das süße Babyglück: Tyrese Haliburton und Jade Jones erwarten bald Nachwuchs. Auch Simone Biles freut sich mit.

Der NBA-Star der Indiana Pacers und seine Liebste erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.öffentlich. Die besagten Fotos zeigen das glückliche Paar in einem Garten. Mit dabei ist auch der Mini-Goldendoodle der beiden, namens Ames.steht hinter seiner Frau, hält ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch und gibt ihr liebevoll einen Kuss auf die Wange.

Außerdem ist in dem Beitrag ein Ultraschallausdruck mit vier Aufnahmen des Babys zu sehen. Auch der Vierbeiner spielt eine sehr wichtige Rolle: Ames trägt ein Halstuch mit dem Schriftzug "Big Brother" und wird damit als künftiger großer Bruder vorgestellt. Viele Worte machte Jade zu der Ankündigung nicht. Sie schrieb lediglich dazu: "Baby Hali.

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Frühjahr 2027". Der Nachwuchs soll also im kommenden Frühling zur Welt kommen. Basketballspielerin Caitlin Clark konnte ihre Vorfreude auch kaum zurückhalten.

"Ich kann es kaum erwarten, ich liebe euch beide! ", schrieb sie unter den Post. AuchVerein ließ es sich nicht nehmen, den werdenden Eltern zu gratulieren. Die Indiana Pacers hinterließen Glückwünsche und schickten dazu gelbe und blaue Herzen.

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Darüber hinaus meldeten sich auch zwei Teamkollegen des Basketballers in der Kommentarspalte zu Wort. Jay Huff schrieb kurz und knapp: "Glückwunsch euch!

" Andrew Nembhard reagierte ebenso und kommentierte: "Holayy. " Für das Paar dürfte die Anteilnahme aus dem Umfeld des Sportlers also kaum größer sein können – die Kommentarspalte füllte sich innerhalb kurzer Zeit mit Gratulationen. Die Zeit vor der Hochzeit war allerdings von einem tragischen Verlust geprägt: Knapp zwei Monate vor der Trauung starb Jades Freundindazu berichtete, führte ihre Familie den Tod auf gesundheitliche Komplikationen zurück. Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Beteiligung von Drogen oder Alkohol gab es demzufolge nicht.

Jade undvon 2018 bis 2020 Basketball. Nun freuen sich die baldigen Eltern jedoch auf ein aufregendes Kapitel als Familie, das vor ihnen liegt. Tyrese Haliburton und Jade Jones nach ihrer standesamtlichen HochzeitTotal süß! Ames gehört schließlich zur Familie.