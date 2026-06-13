NBA startet europäische Liga: Neue Wettbewerbsstruktur ab 2027

Die NBA will mit der NBA Europe ab 2027 eine neue höchste Spielklasse in Europa etablieren. Die Liga soll überwiegend über sportliche Qualifikation erreicht werden und den europäischen Basketball vereinheitlichen. Verhandlungen mit der Euroleague laufen, doch die NBA ist entschlossen, das Projekt auch ohne sie umzusetzen. Deutsche Standorte wie Berlin und München sind im Gespräch.

Die NBA plant, eine eigene Liga in Europa zu starten, um den europäischen Club- Basketball durchlässiger zu gestalten. NBA-Europachef George Aivazoglou betont, dass eine gute Mannschaft das Recht habe, von den "Giganten und Titanen" des Kontinents zu träumen.

Die derzeit beste Liga, die privatwirtschaftlich organisierte Euroleague, soll in die neue Struktur integriert werden. Ab Oktober 2027 soll die NBA Europe als höchster Wettbewerb starten, wobei der Großteil der Plätze über sportliche Qualifikation vergeben werden soll. Bis zu zwölf feste Teilnehmer sind geplant, vier weitere sollen über Wettbewerbe wie die FIBA Champions League qualifizieren. Die Verhandlungen zwischen NBA, FIBA und der Euroleague befinden sich in einer entscheidenden Phase.

Aivazoglou erklärt, dass die Pläne auch ohne die Euroleague umgesetzt würden. Investoren müssen bis Ende des Monats finale Angebote für Franchises einreichen; in der ersten Runde gab es Gebote in Milliardenhöhe. Als aussichtsreiche Standorte in Deutschland gelten Berlin und München, wobei auch andere Städte Interesse zeigen





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