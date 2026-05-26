NBA-Teams bekannt gegeben. Große Überraschungen blieben aus – trotzdem gibt es gleich mehrere besondere Geschichten. Ein Lakers-Superstar, ein Superstar der Los Angeles Lakers und ein Spieler der San Antonio Spurs gehören jetzt ins First Team. Auch Cade Cunningham profitierte von einer Sonderregelung.

NBA - Teams bekannt gegeben. Große Überraschungen blieben aus – trotzdem gibt es gleich mehrere besondere Geschichten. Eine davon betrifft Lakers-Superstar Luka Doncic (27). Eine andere LeBron James (41).

Ins First Team wurden MVP Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Luka Doncic und Cade Cunningham gewählt. Besonders beeindruckend: Gilgeous-Alexander und Jokic bekamen von allen 100 stimmberechtigten Medienvertretern eine Stimme für die erste Auswahl. Wembanyama fehlte nur eine einzige Stimme für dieses perfekte Ergebnis. Für den Franzosen ist es ein besonderer Meilenstein.

Wembanyama ist der erste Spieler der San Antonio Spurs seit Kawhi Leonard in der Saison 2016/17, der es ins All-NBA First Team geschafft hat. Auch Doncic schreibt weiter Geschichte. Der Lakers-Star erhielt 91 First-Team-Stimmen und gehört jetzt zu einem ganz exklusiven Kreis. Doncic ist erst der fünfte Spieler der NBA-Geschichte, der mit nur 27 Jahren mindestens sechsmal in ein All-NBA-Team gewählt wurde.

Vor ihm schafften das nur LeBron James, Tim Duncan, Oscar Robertson und Bob Pettit. Cade Cunningham ist ebenfalls wieder dabei. Der Detroit-Star wurde nach seiner Third-Team-Nominierung im Vorjahr nun ins First Team gewählt. Brisant: Doncic und Cunningham profitierten von einer Sonderregelung.

Eigentlich müssen Spieler mindestens 65 Regular-Season-Partien absolvieren, um für die Auszeichnung infrage zu kommen. Beide kamen nur auf 64 Spiele, durften wegen \"besonderer Umstände\" aber trotzdem gewählt werden. Das Second Team bilden Jaylen Brown, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Donovan Mitchell und Jalen Brunson. Mitchell und Brunson duellieren sich aktuell mit den Cleveland Cavaliers und New York Knicks in den Eastern Conference Finals.

Im Third Team stehen Tyrese Maxey, Jamal Murray, Jalen Johnson, Jalen Duren und Chet Holmgren. Für alle fünf ist es die erste All-NBA-Nominierung ihrer Karriere. Und LeBron? Der Superstar der Los Angeles Lakers fehlt erstmals seit 21 Saisons in einem All-NBA-Team.

Zuletzt war er in seiner Rookie-Saison 2003/04 nicht dabei. Diesmal lag es allerdings nicht an der Leistung, sondern an zu wenigen Spielen. Ein Novum für LeBron. James kam nur auf 60 Einsätze, die \"besonderen Umstände\" galten bei ihm nicht





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