Jason Collins muore allaworldlyde 47 anni da un tumore cerebrale. La sua famiglia ha reso pubblico questa notizia dopo che Collins aveva rivelato la sua sessualità omosessuale in una delle partite, diventando così, insieme alla Miami Heat, il primo giocatore della National Basketball Association (NBA) a dichiarare apertamente il suo orientamento sessuale.

Jason Collins , Basketball -Star und bekannt geworden durch seine öffentlichen abertosung von seiner Homosexuellensexualität im Jahr 2013, starb an einem Gehirntumor, wenn seine Familie bekannt gegeben hat, er war 47 Jahre alt an.

Collins hat während seiner Karriere auf der NBA große Aufmerksamkeit erringt. NBA-Chef Adam Silver erklärte, Jason Collins 'Wirkung und Einfluss reichten weit über den Basketball hinaus, um die NBA, die WNBA und die Sportwelt insgesamt zu gestalten für künftige Generationen inklusiver und offener.

Collins spielte zwischen 2001 und 2014 in der NBA und begann seine Karriere bei den New Jersey Nets und kehrte zum Abschluss seiner Laufbahn noch einmal zurück zum Team wenn das Team bereits nach New York umgezogen war ins Bezirk Brooklyn. Jason Collins' Erkrankung im November 2014 bekannt gegeben hatte und danach unterzog er sich unter einer experimentellen Therapie, die kurzfristig Besserung brachte. Doch Krebs kehrte dann zurück





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