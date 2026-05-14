NBA-Weltmeister Dennis Schröder fehlt nur noch ein Sieg, um ins Play-off-Halbfinale einzuziehen

NBA-Weltmeister Dennis Schröder (32) fehlt nur noch ein Sieg, um ins Play-off-Halbfinale einzuziehen. Der Nationalmannschafts-Kapitän holte mit den Cleveland Cavaliers durch ein 117:113 nach Verlängerung bei den Detroit Pistons den dritten Sieg in Folge. Und liegt damit in der Serie (Best-of-7) zum ersten Mal mit 3:2 vorne. In der Nacht zu Samstag können die Cavaliers nun zu Hause in der Rocket Arena zum ersten Mal seit 2018 ins Finale der Eastern Conference einziehen. Dort warten die New York Knicks.

NBA -Weltmeister Dennis Schröder (32) fehlt nur noch ein Sieg, um ins Play-off-Halbfinale einzuziehen. Der Nationalmannschafts-Kapitän holte mit den Cleveland Cavaliers durch ein 117:113 nach Verlängerung bei den Detroit Pistons den dritten Sieg in Folge.

Und liegt damit in der Serie (Best-of-7) zum ersten Mal mit 3:2 vorne. In der Nacht zu Samstag können die Cavaliers nun zu Hause in der Rocket Arena zum ersten Mal seit 2018 ins Finale der Eastern Conference einziehen. Dort warten die New York Knicks.

"Dieser Lauf sagt eine Menge über unsere Entwicklung und mentale Härte aus", sagte Cavs-Coach Kenny Atkinson (58) nach dem Nerven-Krimi. "Die Jungs lassen sich niemals hängen. Das war ein hart erkämpfter Sieg in der Fremde gegen ein starkes Team. Wir haben jetzt eine goldene Chance.





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