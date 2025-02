NCSoft gibt offiziellen Segen für City of Heroes Privat-Server Homecoming

Nach 5 Jahren des eigenständigen Weiterentwickelns und der Angst vor rechtlichen Schritten, erhält der beliebte City of Heroes Privat-Server Homecoming von den ursprünglichen Entwicklern, NCSoft, eine offizielle Lizenz.

Die Stadt der Helden, das beliebte MMORPG , wurde im Dezember 2012 von NCSoft abgeschaltet. Der Grund dafür waren sinkende Einnahmen, die den Betrieb der Server unrentabel machten. Derzeit waren bereits drei weitere MMORPG s des Unternehmens in der Entwicklung. Trotz der offiziellen Abschaltung starteten viele Fans ihre eigenen privaten Server, um das Spiel weiter zu spielen.

Über fünf Jahre lang entwickelten diese Server, insbesondere der „Homecoming“-Server, neue Inhalte und Patches, trieben die Entwicklung also eigenständig voran. Obwohl sie ohne Genehmigung agierten, hatten die Rechteinhaber von NCSoft jederzeit die Möglichkeit, die Betreiber der privaten Server zu verklagen. Doch das Gegenteil geschah: NCSoft hat einen Privat-Server genehmigt. Der „City of Heroes“-Privat-Server „Homecoming“ war über 5 Jahre lang als Raubkopie weiterentwickelt worden, stets mit der Angst, die Entwickler könnten jeden Tag die Abschaltung verlangen. Trotzdem wurde der Server schnell zu einem der fortschrittlichsten und erhielt viele neue Patches und Events., was wohl auch das Interesse von NCSoft weckte. Als ursprüngliche Entwickler und Rechteinhaber wollten sie den Fans ihren Spaß jedoch nicht nehmen, sondern vergaben den Entwicklern von „Homecoming“ eine offizielle Lizenz zum Betreiben und Weiterentwickeln des MMORPGs. Die Entwickler von „Homecoming“ konnten nach 5 Jahren Arbeit in der Angst, dass es jeden Tag vorbei sein könnte, dank der Lizenz wohl aufatmen.





