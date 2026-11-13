NDR klagt gegen Die Linke wegen Satire-Video zur Tagesschau

Der NDR droht der Linkspartei mit Klage wegen eines Satire-Videos. Die Linke weist die Forderungen zurück und verweist auf eigene Satire-Videos bei Extra 3.

Der Norddeutsche Rundfunk ( NDR) hat die Partei Die Linke rechtlich abgemahnt und fordert die sofortige Entfernung eines satirischen Videos aus den sozialen Medien. Der Sender wirft der Partei vor, gegen Markenrecht e verstoßen zu haben, indem sie das bekannte Format der eigenen Nachrichtensendung " Tagesschau" nachahmte. Dieser Schritt hat einen offenen Konflikt zwischen dem öffentlich-rechtlichen Sender und der linken Partei ausgelöst, der bisher keine Einigung zeigte.

Rechtliche Grundlagen der Abmahnung

Der Auslöser für die rechtlichen Schritte ist ein Instagram-Video, das am 12. November von der Linkspartei veröffentlicht wurde. In diesem Clip nimmt Parteichefin Ines Schwerdtner die Optik der Nachrichten auf die Schippe, indem sie den Titel von "Tagesschau" in "Linkenschau" ändert. Statt einer klassischen Nachrichtensprecherin ist Schwerdtner selbst vor der Kamera zu sehen. Der NDR betrachtet diese Darstellung als offensichtliche Persifage, die jedoch weit über zulässige Satire hinausgeht. Im fünfseitigen Schreiben des Justiziariats des Senders wird klargestellt, dass es sich um eine exzessive Übernahme und Nachahmung der bekannten Marken des NDR handelt. Der Sender verweist auf markentypische Elemente, die in der Produktion der Linken verwendet wurden und deren unbefugte Nutzung einen Verstoß gegen Markenrecht darstellt.

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Forderungen des Senders und Fristsetzung

In dem Schreiben, das vonseiten des NDR stammt, werden konkrete Forderungen an die Linkspartei gerichtet. Der Sender verlangt die Beseitigung des Videos, die Unterlassung zukünftiger ähnlicher Veröffentlichungen sowie Schadensersatz. Allerdings wird angegeben, dass der NDR zunächst auf Schadensersatz verzichten wolle, sofern die Partei unverzüglich handelt. Die gesetzte Frist für diese Maßnahmen endete am 13. November. Sollte Die Linke nicht den Anweisungen folgen, droht dem Sender zufolge weitere Rechtsverfolgung, die mit erheblichen Kosten für die Partei verbunden sein würde. Die Androhung einer Klage auf Zwangsgebühr unterstreicht die Ernsthaftigkeit der rechtlichen Position des NDR in dieser Angelegenheit.

Kontern durch die Linkspartei und ihr Anwalt

Die Linke zeigt sich jedoch nicht einsichtig und lehnt die Forderungen des NDR entschieden ab. Ihr Anwalt vertritt die Auffassung, dass die Vorwürfe des Senders nichtig seien und rechtlich nicht haltbar seien. Ein zentrales Argument der Verteidigung ist der Hinweis auf doppelte Standards bei der Anwendung von Regeln für Satire. Der Rechtsanwalt verweist darauf, dass der NDR selbst das Logo der Linkspartei für satirische Inhalte nutze, insbesondere in der ARD-Sendung "Extra 3". Dort würden sogar Schauspieler eingesetzt, die vorspiegeln, Mitglieder der Linkspartei zu sein. Dies werde vom Sender selbst als zulässige mediale Veröffentlichung akzeptiert, während ähnliche Aktionen von politischen Konkurrenten als Verletzung gewertet werden. Die Anwälte halten diese unterschiedliche Behandlung für nicht nachvollziehbar und ungerecht.

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Argumente zur Verwechslungsgefahr und Markttransparenz

Zudem wird der Vorwurf des Senders, Zuschauer könnten die "Linkenschau" tatsächlich mit der seriösen "Tagesschau" verwechseln, scharf zurückgewiesen. Der Anwalt der Linken argumentiert, dass die Idee einer tatsächlichen Verwechslungsgefahr absurd sei. Bereits die Konstellation, dass Ines Schwerdtner eine Nachricht über ihre angeblich eigene Aussage vorliest, mache es für einen durchschnittlichen Zuschauer offensichtlich, dass es sich um Satire handelt. Die Grenzen zwischen seriöser Nachrichtenübermittlung und politischer Persiflage seien in diesem Kontext klar erkennbar. Die Rechtsexperten betonen, dass die mediale Reichweite und der Kontext der Veröffentlichung ausreichend Klarheit schaffen, um Missverständnisse auszuschließen. Dieser Standpunkt soll die Rechtmäßigkeit der satirischen Handlung untermauern und die Forderungen des NDR als überzogen darstellen.

Ausblick auf weitere juristische Schritte

Da beide Seiten ihre Positionen nicht aufgeben, ist mit einer Eskalation des Konflikts zu rechnen. Der NDR hat bereits angedroht, im Fall der Nichtbefolgung rechtliche Schritte einzuleiten, die mit hohen Kosten für Die Linke verbunden sein werden. Die Linkspartei bleibt hingegen bei ihrer Haltung, dass ihre Handlungen im Rahmen der Kunst- und Meinungsfreiheit sowie der Satire liegen. Die Situation bleibt gespannt, da unklar ist, wie ein möglicher Gerichtsverlauf ausgehen wird. Die öffentliche Wahrnehmung dieses Rechtsstreits könnte Auswirkungen auf die Bewertung von Satire im politischen Raum haben und Fragen zur Freiheit der Medien und zur Durchsetzung von Markenrechten aufwerfen. Bis auf Weiteres bleibt das Video auf den Plattformen der Linken erhalten, während der Rechtsstreit zwischen den Parteien andauert.