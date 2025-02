Ne Zha: Ein chinesischer Animationsfilm erobert die Welt

Der Animationsfilm Ne Zha erzählt die Geschichte des legendären chinesischen Kobolds und hat in zwei Wochen 200 Millionen chinesische Kinobesucher begeistert. Der Film ist ein großer kommerzieller Erfolg und hat die chinesischen Kinokassenrekorde pulverisiert. Es wird gehofft, dass Ne Zha eine Brücke zwischen der chinesischen Kultur und dem internationalen Publikum schlagen kann.

Ne Zha, eine Animationsfilmgeschichte, die den legendären chinesischen Kobold mit übermenschlichen Kräften erzählt, hat in zwei Wochen 200 Millionen chinesische Kinobesucher begeistert. Die Geschichte des Ne Zha, der sich gegen sein angeborenes Schicksal als Inkarnation des Bösen wehrt, ist tief in der chinesischen Kultur verwurzelt und basiert auf dem klassischen Epos „Investitur der Götter“.

Das Filmteam hat Ne Zha als einen Helden dargestellt, der zwischen guten und bösen Einflüssen hin- und hergerissen ist, aber letztendlich seinen Weg zum Guten findet. Familiensinn, Lernfortschritt und Harmoniebedürfnis sind die Werte, die im Film hervorgehoben werden und die stark zur chinesischen Kultur beitragen.Der Film ist ein großer kommerzieller Erfolg und hat die chinesischen Kinokassenrekorde pulverisiert. Mit einem Einspielergebnis von über 10 Milliarden Yuan (rund 1,4 Milliarden Dollar) hat Ne Zha das höchste Einspielergebnis für einen einzelnen Ländermarkt weltweit erzielt. Der Film wird von den chinesischen Staatsmedien als „globale Sensation“ gefeiert und als Beispiel für die fortschrittliche chinesische Technologie in der Animationskunst dargestellt. Es wird gehofft, dass Ne Zha eine Brücke zwischen der chinesischen Kultur und dem internationalen Publikum schlagen kann.Obwohl Ne Zha in China einen großen Erfolg hatte, bleibt abzuwarten, ob der Film auch international Anklang findet. Chinesische Mythologie ist im Vergleich zu westlichen Kulturen wie der Disney-Welt weniger bekannt und kann für ein internationales Publikum schwierig zu verstehen sein. Dennoch ist Ne Zha ein „Welterfolg“ und läuft jetzt sogar in den USA in etwa 700 Kinosälen an.





