Forscher des Max-Planck-Instituts entdecken: Eine von Neandertalern stammende Genvariante reduziert das Schizophrenie-Risiko um zehn Prozent, führt jedoch zu einem minimal kleineren Okzipitallappen.

Forscher des Max-Planck-Institut s (MPI) für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer von Neandertalern stammenden Genvariante und einem verminderten Risiko für Schizophrenie bei modernen Menschen aufgedeckt. Personen, die zwei Kopien dieser spezifischen genetischen Variante besitzen, weisen eine um nahezu zehn Prozent geringere Wahrscheinlichkeit auf, an dieser psychischen Erkrankung zu erkranken.

Geringeres Risiko trotz verkleinerter Hirnstruktur

Zusätzlich zu dem positiven Effekt auf die psychische Gesundheit geht die untersuchte Genvariante mit einer minimalen Verkleinerung des Okzipitallappens einher. Dieses Areal im hinteren Teil des Gehirns ist primär für die Verarbeitung von Seheindrücken zuständig. Die wissenschaftliche Analyse zeigt, dass das Volumen dieses Hirnareals bei Besitz einer Kopie der Variante durchschnittlich um 0,85 Kubikzentimeter kleiner ist. Bei Individuen mit zwei Kopien summiert sich dieser Effekt auf etwa 1,7 Kubikzentimeter.

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Methodik und Untersuchung der Hirnareale

Das Forscherteam um Zeberg und Pääbo stützte seine Ergebnisse auf die Auswertung von bereits vorhandenen Bildaufnahmen von rund 4.000 Hirnarealen. Die untersuchte genetische Variante konnte in allen fünf ausgewerteten Neandertaler-Genomen nachgewiesen werden, war jedoch bei Denisova-Menschen nicht vorhanden. Sie liegt in der Nähe des Gens DAAM1, das unter anderem eine wichtige Rolle bei der frühen Hirnentwicklung des Menschen spielt.

Keine Beeinträchtigung der allgemeinen Kognition

Trotz der strukturellen Veränderung im Gehirn stellten die Wissenschaftler fest, dass keine Beeinträchtigung der allgemeinen kognitiven Leistungsfähigkeit vorliegt. Auch ein Zusammenhang mit anderen psychischen Erkrankungen wie bipolarer Störung, Depression, ADHS oder Autismus war in den Daten nicht erkennbar. Die beiden Forscher mahnen in ihrer Veröffentlichung zur Vorsicht darin, die Größe einer Gehirnregion direkt mit der intellektuellen Kapazität gleichzusetzen.

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Bekanntes Erbe der Neandertaler-Vererschmelzung

Es ist bereits seit langem bekannt, dass sich die Genome des Homo sapiens und der Neandertaler im Lauf der Evolution wiederholt miteinander vermischt haben. Bis heute tragen viele Menschen, deren Vorfahren nicht aus Afrika stammen, grob zwei Prozent Neandertaler-Gene in ihrem Erbgut. Diese genetischen Anteile haben vielfältige Auswirkungen auf die moderne Bevölkerung.

Weitere gesundheitliche Effekte der archaischen DNA

Bereits 2023 berichtete die gleiche Forschungsgruppe, dass bestimmte Neandertaler-Gene das Risiko für die Dupuytren-Krankheit deutlich steigern können. Diese Erkrankung des Bindegewebes der Handinnenfläche beginnt oft mit einem Knubbel, der sich ausweiten kann. Daneben können manche dieser Gene die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf von Covid-19 senken, vor anderen Infektionskrankheiten schützen oder Haut- und Haarbeschaffenheit beeinflussen.