Neapel von Erdbeben erschüttert: Sorgen um die Phlegräischen Felder

Neapel wurde erneut von mehreren Erdbeben heimgesucht. Das stärkste Beben erreichte eine Stärke von 3,9 und ereignete sich in den Phlegräischen Feldern, einem Supervulkan. Obwohl es keine größeren Schäden gab, lösten die Beben Panik aus und die Regierung in Rom plant Maßnahmen zur Verbesserung der Erdbebensicherheit.

Neapel , die süditalienische Großstadt, wurde erneut von einer Reihe von Erdbeben erschüttert. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) lokalisierte das stärkste Beben mit einer Magnitude von 3,9 um 15.30 Uhr in den Phlegräischen Feldern westlich der Stadt. Diese Feldfläche ist bekannt als Supervulkan .

Obwohl es keine Verletzten oder größeren Schäden zu verzeichnen gab, waren die Beben spürbar und lösten Panik bei vielen Menschen aus, die Häuser und Geschäfte verließen und in die Straßen strömten. Der Bürgermeister von Pozzuoli, Gigi Manzoni, berichtete von Polizeikräften und Freiwilligen, die sich um die Bevölkerung kümmerten. Die Phlegräischen Felder sind ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität und wurden in letzter Zeit von mehreren kleineren und stärkeren Erdbeben heimgesucht. Es handelt sich um Europas größtes aktives Supervulkan. Supervulkane sind durch eine besonders große Magmakammer und enorme Ausbruchsgewalt gekennzeichnet, was sie von normalen Vulkanen unterscheidet. Im Mai 2024 erlebte das Gebiet die stärksten Erdbeben seit 40 Jahren, wobei das heftigste Beben eine Magnitude von 4,4 erreichte. Nach den Erdbeben im Mai hat die Regierung in Rom neue Maßnahmen ergriffen und Pläne für eine mögliche Evakuierung angekündigt. Das Ziel ist es, Gebäude besser auf Erdbeben zu verstärken. (dpa





