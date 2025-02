Neapel von mehreren Erdbeben überrascht: Supervulkan Phlegeäischen Felder in erhöhter Aktivität

Neapel wurde am Sonntag von mehreren Erdbeben überrascht, das stärkste mit einer Stärke von 3,9 ereignete sich in den Phlegräischen Feldern, einem aktiven Supervulkangebiet. Die Erdstöße wurden deutlich gespürt, lösten jedoch keine größeren Schäden oder Verletzten aus.

Neapel wurde am Sonntag von mehreren Erdbeben überrascht. Das stärkste Beben, mit einer Stärke von 3,9, wurde um 15:30 Uhr westlich der Stadt in den Phlegräischen Feldern registriert. Die Phlegräischen Felder sind ein aktives Supervulkan gebiet. Experten warnen seit langem vor einem größeren Ausbruch. Obwohl es keine Verletzten oder größeren Schäden gab, wurden die Beben deutlich gespürt. Viele Menschen verließen ihre Häuser und gingen auf die Straße.

Der Bürgermeister von Pozzuoli, Gigi Manzoni, berichtete von Polizisten und Freiwilligen, die sich um die Bevölkerung kümmerten. Die Region um Neapel ist an Erdbeben gewöhnt, da die Phlegräischen Felder ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität sind. Dort treten seit geraumer Zeit immer wieder kleine und starke Erdstöße auf.Die Phlegräischen Felder sind Europas größter aktiver Supervulkan. Supervulkane zeichnen sich durch eine besonders große Magmakammer und enorme Gewalt aus. Anders als normale Vulkane explodieren sie regelrecht. Bereits im Mai 2024 wurden die Phlegräischen Felder von einer Reihe von Erdbeben erschüttert. Das stärkste Beben dieser Serie hatte eine Stärke von 4,4. Seit mehr als zehn Jahren gilt für das Gebiet die Alarmstufe Gelb, die zur Vorsicht aufruft. Die Regierung in Rom hat nach den Erdbeben im Mai 2024 Pläne für eine mögliche Evakuierung angekündigt. Dazu gehören Maßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesicherheit gegen Erdbeben





