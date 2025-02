Nebius: Nvidia investiert in KI-Cloud-Spezialisten

Nebius, ein auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisierter Cloud-Anbieter mit Sitz in Amsterdam, hat eine strategische Partnerschaft mit dem Chipgiganten Nvidia geschlossen. Die Investmentplattform SEC-Filing bestätigt den Kauf von 1,2 Millionen Class-A-Aktien an Nebius durch Nvidia. Nebius, ursprünglich Teil der russischen Yandex-Gruppe, fokussiert sich auf die Bereitstellung von KI-Infrastrukturen und hat ein starkes Wachstumspotenzial in der europäischen Cloud-Landschaft.

Nebius , ursprunglich aus Russland und Teil der Yandex-Gruppe, einem der größten Technologie unternehmen des Landes, hat sich in einen unabhängigen Cloud-Anbieter entwickelt. Yandex, das über Jahre hinweg eine starke Cloud-Sparte aufgebaut hat, die sich auf KI-gestützte Lösungen und Cloud-Computing konzentrierte, entschied sich im Zuge geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Umstrukturierungen, seine internationalen Geschäftsbereiche, darunter die Cloud-Sparte, auszugliedern.

Nebius, mit Sitz in Amsterdam, fokussiert sich ausschließlich auf KI-Infrastrukturen und bietet eine vollständige Stack-Lösung für Unternehmen, die rechenintensive Machine-Learning-Modelle und KI-Anwendungen entwickeln. Das Unternehmen betreibt eine eigene Infrastruktur mit hochmodernen Rechenzentren, darunter ein leistungsstarkes Datacenter in Finnland, das bereits über 14.000 GPUs verfügt und weiter ausgebaut wird. Die enge Zusammenarbeit mit dem Chipgiganten Nvidia, der heute 1,2 Millionen Class-A-Aktien an Nebius erworben hat, deutet auf eine strategische Partnerschaft hin. Nebius plant, als einer der ersten Anbieter in Europa die neueste Nvidia-Blackwell-Plattform in sein Angebot zu integrieren. Finanzielle Kennzahlen signalisieren ein starkes Wachstum: Im dritten Quartal 2024 stieg der Umsatz um das 1,7-Fache, während das Kerngeschäft mit AI-Cloud-Services sogar fast verdreifacht wurde. Für 2025 erwartet Nebius einen Umsatzsprung auf 500 bis 700 Mio. USD und peilt die EBITDA-Gewinnschwelle an. Eine Expansion der GPU-Kapazitäten ist in vollem Gange: Bis Ende 2025 soll die Anzahl der eingesetzten GPUs auf über 20.000 steigen, während das finnische Rechenzentrum seine Kapazität auf 75 MW verdreifachen wird. Die solide Kapitalbasis mit mehr als 2 Mrd. USD in liquiden Mitteln und Zugang zu den Kapitalmärkten bietet Nebius den finanziellen Spielraum für seine ambitionierten Wachstumspläne





