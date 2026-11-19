Neil El Aynaoui hat seine Verletzung überwunden und steht dem RB Leipzig am Samstag im Spiel gegen Union Berlin zur Verfügung. Seine Rückkehr ist ein wichtiger Faktor für Trainer Martin Demichelis.

Der Mittelstürmer Neil El Aynaoui hat seine körperlichen Probleme überwunden und steht dem RB Leipzig nun wieder vollständig zur Verfügung. Drei Tage vor dem anstehenden Bundesligaspiel am Samstag um 15.30 Uhr bei Union Berlin sorgte seine vorzeitige Abreise von der marokkanischen Nationalmannschaft für Unsicherheit. Jetzt gibt es Klarheit von der medizinischen Abteilung des Vereins, dass der 25-jährige Mittelfeldmann gesundheitsfähig ist und ins Trainingsgeschehen integriert werden darf. Seine Rückkehr entlastet Trainer Martin Demichelis in einer ohnehin schon anspruchsvollen Aufbauphase.

Medizinische Freigabe nach Auskuriern der Beschwerden

Die medizinische Abteilung des RB Leipzig hat Neil El Aynaoui das grüne Licht für den Wiedereinstig ins Mannschaftstraining gegeben. Zuvor hatte der Leihprofi der AS Rom zu Wochenbeginn bereits Teile des Trainings absolviert, um sich schrittweise an die Belastungen zu gewöhnen. Sportlicher Leiter Sebastian Schuppan betonte zuvor, dass es sich nicht um eine schwere Einzelverletzung handele, sondern um die kumulative Erschöpfung durch viele Spiele und Physischkontakte in den vergangenen Wochen und Monaten. Die Pause mit der marokkanischen Nationalauswahl habe ihm dabei gutgetan und ihm ermöglicht, sich von den akkumulierten Belastungen zu erholen.

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Stammspielerstatus unter Trainer Martin Demichelis

Die Gesundung des 25-Jährigen ist ein wichtiges Signal für Trainer Martin Demichelis, da Neil El Aynaoui zu den festen Stammkräften im Kader gehört. In zwölf seiner letzten 13 Einsätze stand der Leihspieler aus Rom in der Startelf und hat sich dort bewährt. Zudem verfügt der Nationalspieler über eine umfangreiche Erfahrung, die für die Mannschaft von großer Bedeutung ist. Bei der Weltmeisterschaft stand er in allen sechs Spielen der marokkanischen Auswahl in der Startelf und ist somit eine vertraute Größe im internationalen Vergleich. Sein transferierter Status gilt bisher als voller Erfolg für die Sportleitung.

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Teamherausforderung durch zahlreiche Nationalmannschaftseinsätze

Neben Neil El Aynaoui müssen sich weitere Leistungsträger nach langen Reisen in den Trainingsrhythmus finden. Insgesamt elf weitere Stars von RB Leipzig sind vergangene Woche zu ihren Nationalmannschaften gereist, was die Vorbereitung auf das Spiel gegen Union Berlin erschwert. Da einige Spieler noch am Dienstagabend im Einsatz waren, steigen Akteure wie der 21-jährige Antonio Nusa für Norwegen oder der 27-jährige Christoph Baumgartner für Österreich erst am Donnerstag wieder ins Training ein. Diese verspäteten Rückkehrer müssen sich kurzfristig an das tempo der Mannschaft anpassen.

Knappe Trainingszeit vor dem Pflichtspiel in Berlin

Trainer Martin Demichelis sieht sich vor der Aufgabe, sein Team effektiv auf das Match vorzubereiten, ohne die volle Personalkapazität zu nutzen. Es bleiben ihm lediglich zwei volle Trainingseinheiten mit dem kompletten Kader zur Verfügung, ehe das Spiel stattfindet. Die kurze Vorbereitungszeit erfordert eine präzise Planung der Übungen und eine schnelle Integration der Heimkehrer in die taktischen Abläufe. Die Leistungsfähigkeit der Mannschaft hängt nun stark davon ab, wie schnell die Spieler nach den anstrengenden Nationalmannschaftsaufenthalten wieder ihre Clubform erreichen können.