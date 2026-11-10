Neil Harbisson stellt Solar Crown vor: Cyborg will Zeitgefühl verändern

Der Cyborg Neil Harbisson testet mit der Solar Crown ein Gerät, das die Zeit über einen wandernden Wärmepunkt auf der Haut erfahrbar machen soll. Das Projekt wurde in der Zeitung Repubblica vorgestellt.

Der britisch-spanische Künstler Neil Harbisson (44) gilt als weltweit erster offiziell anerkannter Cyborg. Nun hat er in der italienischen Zeitung Repubblica sein neues Projekt vorgestellt, eine Art Krone namens Solar Crown, mit der er das menschliche Zeitempfinden verändern will.

Cyborgs sind Menschen, die sich Technik dauerhaft in den Körper einsetzen lassen, um neue Sinne oder körperliche Fähigkeiten zu gewinnen. Harbisson gehört zu den bekanntesten Vertretern dieser Entwicklung, weil er über eine implantierte Technik Farben wahrnehmen kann.

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Wie die Solar Crown das Zeitgefühl beeinflussen soll

Die Solar Crown sitzt auf dem Kopf und erzeugt einen Punkt aus Wärme, der im Tagesverlauf über die Haut wandert. Laut Harbisson vollzieht das Gerät innerhalb von 24 Stunden eine vollständige Umdrehung um den Kopf.

Die Position der Wärme zeigt dabei die Uhrzeit eines bestimmten Ortes an, zum Beispiel London. Der Träger kann so über den Hautsinn ablesen, wie spät es an diesem Ort gerade ist.

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Hat sich der Nutzer an den wandernden Wärmepunkt gewöhnt, kann Harbisson nach eigenen Angaben das Tempo verändern. Auf diese Weise lässt sich die gefühlte Zeit gezielt dehnen oder stauchen: Wandert der Punkt schneller, rast die Zeit, wandert er langsamer, schleicht sie.

Harbissons Weg von der Farbenblindheit zum Farbenhören

Harbisson kam mit Achromatopsie zur Welt, einem seltenen Gendefekt, durch den er seine Umgebung nur in Schwarz, Weiß und Grau sah. Dieser Befund bestimmt seit seiner Kindheit, wie er die Welt wahrnimmt.

Im Jahr 2004 ließ sich Harbisson eine Antenne ins Gehirn implantieren, die Licht in Töne verwandelt. Ursprünglich wollte er nach eigener Aussage lediglich Farben unterscheiden können. Dann entdeckte er, dass er Frequenzen hören konnte.

Heute nimmt Harbisson über die Antenne sogar ultraviolette und infrarote Strahlung wahr, die für das menschliche Auge unsichtbar ist. Laut dem Bericht hat sich sein Gehirn so stark an das Gerät angepasst, dass er inzwischen auch in Farbe träumt.

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Gemeinsames Projekt mit Moon Ribas und offene Fragen

Harbisson gründete im Jahr 2010 gemeinsam mit der spanischen Künstlerin Moon Ribas ein Projekt, dessen vollständiger Name im vorliegenden Bericht nicht genannt wird. Die Quelle bricht an dieser Stelle ab, daher lassen sich weitere Details zu dieser Zusammenarbeit nicht seriös wiedergeben.

Zur Solar Crown nennt der Bericht den Zweck, das Zeitempfinden zu verändern, jedoch keine Angaben zu Marktstart, Preis, Verfügbarkeit oder Testergebnissen. Auch Termine für weitere Schritte oder Stellungnahmen unabhängiger Fachleute sind in der Vorlage nicht enthalten.

Für Nutzer bedeutet das Projekt bislang vor allem eine Ankündigung eines Künstlers, dessen Umgang mit implantierter Technik bereits seit Jahren öffentlich beschrieben wird. Ob sich die Methode auf andere Menschen übertragen lässt, ist mit den vorliegenden Informationen nicht belegbar.