Nelson Valdez verlässt Werder Bremen - wird Cheftrainer bei Club Libertad in Asunción

Paraguayischer Ex‑Stürmer Nelson Valdez beendet seine Spielerkarriere bei Werder Bremen und übernimmt als Cheftrainer die Führung von Erstligist Club Libertad. Der Wechsel markiert einen bedeutenden Schritt für Valdez' persönliche und sportliche Weiterentwicklung sowie für die Ambitionen von Libertad, nach einer durchwachsenen Saison wieder an die Tabellenspitze zu gelangen.

Der langjährige Stürmer und Internationaler aus Paraguay , Nelson Valdez , hat seinen Vertrag mit Werder Bremen beendet und wechselt zurück in seine Heimat, um dort eine völlig neue Aufgabe zu übernehmen.

Der Verein gab am Montag bekannt, dass Valdez ab sofort das Amt des Cheftrainers beim Erstligisten Club Libertad aus Asunción übernehmen wird. In einem kurzen Statement erklärte Valdez, dass er sich für diesen Schritt entschieden habe, um sowohl seine persönliche als auch seine sportliche Weiterentwicklung voranzutreiben.

Er betonte, dass die neue Herausforderung in seiner Heimat ihm die Möglichkeit biete, seine gesammelten Erfahrungen aus der europäischen Top‑Liga in den paraguayischen Fußball zu übertragen und damit das Team auf ein höheres Niveau zu heben. Valdez' Wechsel ist nicht nur ein persönlicher Karriereschritt, sondern auch ein bemerkenswerter Wechsel in der Trainerlandschaft Paraguays.

Nach seiner aktiven Laufbahn in Europa, vor allem in der deutschen Bundesliga, war Valdez bereits im Gespräch über mögliche Trainerpositionen bei Werder Bremen, etwa als Cheftrainer der U23‑Mannschaft. Letztlich entschied sich der Klub jedoch für Cedric Makiadi, den derzeitigen U19‑Trainer. Während seiner Zeit in Bremen hatte Valdez zudem einmal die Rolle des Dolmetschers für den neuen argentinischen Stürmer Julian Malatini übernommen und sogar acht Spiele lang die Trainerbank an der Seite des ehemaligen Werder‑Coaches Ole Werner bestritten.

Diese kurzen Einblicke ins Trainerteam haben ihm erste praktische Erfahrungen im taktischen Umfeld vermittelt, die nun in Paraguay von großem Nutzen sein sollen. Club Libertad blickt nach einer durchwachsenen Saison 2023/24, in der das Team lediglich den sechsten Tabellenplatz belegte, nach vorne. Das vergangene Jahr 2025 endete mit dem Gewinn der Meisterschaft, und die Vereinsführung hofft, dass Valdez mit seiner internationalen Erfahrung und seinem frischen Blick die Erfolgsspur wieder aufnehmen kann.

Ziel ist es, den Klub nicht nur national, sondern auch in internationalen Wettbewerben wieder stärker zu positionieren. Valdez selbst äußerte sich optimistisch und kündigte an, mit einem klaren Konzept auf die Trainingsbänke zu gehen, das sowohl die offensive Durchschlagskraft als auch die Defensive Stabilität verbessert. Die Fans von Club Libertad dürfen sich also auf spannende Neuerungen freuen, während Valdez die Herausforderung annimmt, das Team zurück an die Spitze zu führen





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