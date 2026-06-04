Nena-Konzert in Braunschweig wegen Unwetter abgesagt

Das Konzert von Nena in Braunschweig wurde aufgrund einer schweren Wetterlage mit Sturmböen und Hagel kurzfristig abgesagt. Die Sängerin zeigte sich enttäuscht und kündigte eine Entscheidung über Nachholtermin oder Rückerstattung an. Meteorologen warnen vor einer ungewöhnlich energiegeladenen Atmosphäre.

Das Konzert der bekannten Sängerin Nena , die mit dem Hit '99 Luftballons' berühmt wurde, in Braunschweig wurde kurzfristig abgesagt. Grund dafür war die Ankunft eines starken Unwetter s mit Sturmböen , Hagel und Starkregen .

Die Absage erfolgte nur etwa eine Stunde vor dem geplanten Beginn. Der Veranstalter informierte die Fans vor Ort und forderte sie auf, das Gelände zu räumen und den Anweisungen des Sicherheitspersonals zu folgen. Nena selbst äußerte ihr Bedauern über die Absage und teilte mit, dass sie sich sehr auf die Show gefreut habe. Ob das Konzert nachgeholt wird oder Tickets zurückgegeben werden können, will sie am Freitag bekannt geben.

Meteorologen hatten zuvor vor einer ungewöhnlich energiegeladenen Wetterlage gewarnt. Die Prognosen für die kommenden Tage zeigen einen Mix aus Sonne, Wolken und weiteren Regenschauern, insbesondere im Norden und Südwesten Deutschlands. Die Temperaturen schwanken zwischen 8 und 25 Grad, begleitet von teilweise böigem Wind





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