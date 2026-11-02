neo Gruppe übernimmt Dr. Carl & Partner in Ansbach mit Rechtsberatung

Die neo Gruppe nimmt Dr. Carl & Partner in Ansbach auf, verstärkt sich auf 300 Mitarbeiter und startet erstmals die neo Legal GmbH für Rechtsberatung in Bayern.

Die neo Kanzlei vollzieht ihren bislang größten Zusammenschluss, indem sie die Dr. Carl & Partner mbB aus Ansbach integriert. Ab sofort firmiert diese Einheit als neo Dr. Carl + Partners Steuerberatung sgesellschaft mbH. Damit erweitert sich das Angebot der neo Gruppe erstmals um den Bereich der Rechtsberatung unter der Marke neo Legal GmbH. Dieser Schritt markiert einen signifikanten Ausbau der Präsenz in Franken und stärkt die Position der Kanzlei als Partner des Mittelstands in ganz Bayern.

Übernahme stärkt neo Gruppe und Ansbach Standort

Mit mehr als siebzig neuen Mitarbeitern wächst die neo Gruppe auf rund dreihundert Beschäftigte. Dies ist ein wesentlicher Meilenstein in der Entwicklung der Kanzlei nach den Aufbauten der Standorte Fürth und Nürnberg. Der Zusammenschluss verdichtet das Standortnetz in der Region spürbar und bietet Mandanten kurze Wege sowie gebündelte Fachkompetenz. Die Dr. Carl & Partner ist seit vielen Jahren als etablierte Adresse für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung bekannt. Der hervorragende Ruf bei Unternehmen, Familien und Privatpersonen in der Region wird dabei vollständig übernommen.

Also read Nils Butzen kritisiert FC Carl Zeiss Jena nach Niederlage gegen Erzgebirge Aue

neo Legal GmbH öffnet neues Geschäftsfeld Rechtsberatung

Da die Rechtsberatung für die neo Gruppe ein komplett neues Feld darstellt, wird dieser Bereich in einer eigenen Gesellschaft, der neo Legal GmbH, geführt. Nicolina Braun und Dr. Florian Körber sind als geschäftsführende Partner dafür verantwortlich. Beide waren bereits zuvor bei Dr. Carl & Partner tätig und kennen die Strukturen der Kanzlei genau. Alle Leistungsbereiche und Angebote werden eins zu eins übernommen. Somit bietet neo seinen Mandanten künftig ein noch umfassenderes Beratungsangebot aus einer Hand, das Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und die neue rechtliche Begleitung vereint.

Kontinuität für Mandanten bei gleichbleibenden Ansprechpartnern

Für die Kunden ändert sich im Alltag zunächst nichts, da sämtliche Geschäftsbereiche nahtlos auf die neo Gruppe übergehen. Die vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bleiben weiterhin die ersten Anlaufstellen. Lediglich das gesamte Expertennetzwerk der neo Gruppe steht ihnen künftig zusätzlich offen. An der Spitze der neo Dr. Carl + Partners Steuerberatungsgesellschaft mbH stehen weiterhin die bisherigen geschäftsführenden Partner Prof. Dr. Matthias Carl, Markus Singer und Heinz Walterspacher. Sie führen die Einheit in gewohnter Weise fort und stehen für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Mandantenbetreuung.

Advertisement

Ausbau der Präsenz im bayerischen Mittelstand

Michael Kreitinger, Executive Partner der neo Kanzlei, betonte, dass Dr. Carl & Partner der größte Zusammenschluss in der Geschichte von neo ist. Er gewinne ein hervorragend aufgestelltes Team mit ausgezeichneter fachlicher Reputation und tiefer Verwurzelung in der Region. Der Schritt führe die Kanzlei ihrem Anspruch, das HOME OF MITTELSTAND zu sein, einen großen Schritt näher. Prof. Dr. Matthias Carl erklärte, dass von Anfang an feststand, dass die Mandanten von diesem Schritt profitieren sollen, ohne dass sich ihr Alltag ändert. Sie hätten mit neo einen Partner gefunden, der ihre Werte teile und die Kanzlei zukunftssicher weiterentwickele.

Markus Singer verwies auf die immer komplexeren Anforderungen an Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Als Teil der neo Gruppe könne man auf ein breites Expertennetzwerk und moderne digitale Strukturen zurückgreifen. Dies biete den Mandanten noch mehr fachliche Tiefe bei gleichbleibend persönlicher Betreuung. Heinz Walterspacher ergänzte, dass das Team aus hoch qualifizierten Mitarbeitern das Herzstück der Kanzlei sei. Der Zusammenschluss eröffne neue Perspektiven durch fachlichen Austausch über Standorte hinweg und zur Nutzung moderner Technologien, während die gewohnten Strukturen erhalten bleiben.