Die sächsische Kleinstadt Aue-Bad Schlema steht vor einer historischen Wahl: Ein bekennender Neonazi der NPD könnte das Oberbürgermeisteramt übernehmen. Der CDU-Kandidat Marcus Hoffmann will den Posten zurückerobern, aber der Favorit ist Stefan Hartung, ein bekannter Rechtsextremist.

Die sächsische Kleinstadt Aue-Bad Schlema steht vor einer historischen Wahl: Ein bekennender Neonazi der NPD könnte das Oberbürgermeister amt übernehmen. Der CDU -Kandidat Marcus Hoffmann will den Posten zurückerobern, aber der Favorit ist Stefan Hartung, ein bekannter Rechtsextremist.

Die Stadt ist von der Industrie- und Bergbautradition geprägt, aber die Bevölkerung schrumpft rasant und das öffentliche Geld ist knapp. Die Migration sorgt für Streit und die AfD ist offenkundig nicht mehr rechts genug für eine große Minderheit in der Stadt. Am Sonntag wird es die zweite und entscheidende Runde geben, bei der nur noch Hoffmann und Hartung antreten.

Die Linke und die SPD werben offen für den CDU-Mann, die Freien Wähler unterstützen ihn größtenteils und die AfD hält sich komplett aus dem Wahlkampf heraus. Die Menschen seien 'mündig, aufmerksam und intelligent genug, sich selbst ein Bild zu machen und eigenständig zu entscheiden', schrieb ihr Kandidat Lars Bochmann ins Netz. Der Rest lässt sich leicht ausrechnen: Im ersten Wahlgang kamen Freie Sachsen und AfD auf knapp 50 Prozent. Bochmann und die sächsische AfD stecken in einem Dilemma.

Einerseits konkurriert die Landespartei mit den Freien Sachsen um teils dieselbe Wählerklientel. Andererseits kommt es immer mal wieder zur Zusammenarbeit. Im September 2025 schloss sich gar der Leipziger Stadtrat Günter Butz, der für die Freien Sachsen kandidiert hatte, der AfD-Fraktion an. Der völkische Lager hält die offizielle Abgrenzung zu den Freien Sachsen schon immer für falsch





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aue-Bad Schlema Oberbürgermeister Neonazi NPD CDU Rechtsextremismus Migration Afd

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Holetschek und Pflügl: Schulterschluss für Bad Wörishofens ZukunftAltbürgermeister und neuen Bürgermeister verbindet eine interessante Vergangenheit. Holetschek bringt Bad Wörishofen als Modellkommune ins Spiel.

Read more »

Trotz Schweinepest: Wisent Wildnis in Bad Berleburg nach einem Jahr wieder geöffnetNach einem Jahr Pause hat die Wisent Wildnis am Rothaarsteig wieder geöffnet - trotz der Schweinepest, die um sich greift.

Read more »

Bad putzen: Darum steht in meiner Dusche immer KlarspülerKlarspüler kann mehr als Gläser glänzen lassen: Diese 3 genialen Hacks bringen Fenster, Duschglas und Armaturen blitzschnell zum Strahlen.

Read more »

Simon Skarlatidis kehrt zum FC Erzgebirge Aue zurückDer FC Erzgebirge Aue verstärkt sich mit Simon Skarlatidis. Der 34-jährige Offensivspieler, bereits beim Aufstieg 2016 dabei, soll als Routinier beim Aufbau eines neuen Teams in der Regionalliga Nordost helfen und gilt als idealer Führungsspieler.

Read more »