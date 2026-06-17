Neptun-Werft sichert sich Milliardenauftrag für Offshore-Konverterplattform

Die Rostocker Neptun-Werft hat einen Auftrag über 2,5 Milliarden Euro für den Bau einer Offshore-Konverterplattform erhalten. Der Auftrag von 50Hertz sichert die Auslastung bis in die 2030er-Jahre und schafft 500 neue Arbeitsplätze. Die Anlage soll ab 2034 Windstrom aus der Nordsee ins deutsche Netz einspeisen.

Die Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde, eine der traditionsreichsten Werften Deutschlands mit einer Geschichte seit 1850, hat einen Milliardenauftrag für die Energiewende an Land gezogen. Der Stromnetzbetreiber 50Hertz vergab gemeinsam mit Partnern einen Auftrag im Wert von 2,5 Milliarden Euro für den Bau einer großen Offshore-Konverterplattform und der dazugehörigen Anlage an Land.

Dies berichtete zuerst die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Für die angeschlagene Werft, die zuletzt unter der Coronakrise und den Folgen des Ukraine-Kriegs litt, ist dies ein Befreiungsschlag. Der Auftrag sichert die Auslastung bis in die 2030er-Jahre und schafft rund 500 neue Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern. Statt Kreuzfahrtschiffen baut Neptun nun für die Energiewende: Gemeinsam mit ihren Partnern, darunter der belgische Spezialist Smulders, wird die Werft die Plattform North Sea Connector 2 errichten.

Diese Anlage ist westlich von Sylt geplant und soll Windstrom von der Nordsee ins deutsche Stromnetz einspeisen. Der Baustart ist für 2028 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll 2034 folgen. 50Hertz-Chef Stefan Kapferer betonte die gewaltige Größenordnung des Projekts und sagte: Das Auftragsvolumen entspricht dem von mehreren Kreuzfahrtschiffen. Die Plattform ist ein zentraler Baustein für den Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland und trägt zur Versorgungssicherheit bei.

Die Konverterplattform wandelt den von den Windrädern erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um und leitet ihn an Land weiter. Der Auftrag ist auch für die Meyer-Werft-Gruppe ein wichtiger Schritt. Die Muttergesellschaft aus Niedersachsen war nach der Corona- und Ukraine-Krise in schwere Turbulenzen geraten und wurde durch Bund und Länder gestützt. Meyer-Geschäftsführer Ralf Schmitz bezeichnete den Zuschlag als bedeutenden Meilenstein für die Neptun-Werft und die gesamte Gruppe.

Bereits 2023 gründete Meyer mit Smulders ein Joint Venture für den Bau solcher Plattformen. Politisch kommt die Nachricht zu einem günstigen Zeitpunkt: Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Bei der Vorstellung des Projekts werden Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erwartet. 50Hertz betont jedoch, dass es bei der Vergabe keine politische Einflussnahme oder Subventionen gegeben habe.

Für Schwesig ist die Nachricht dennoch ein willkommenes Signal im Wahljahr: Die älteste Werft des Bundeslandes erhält durch die Energiewende neue Arbeit und Hunderte zusätzliche Jobs. Und es winkt bereits der nächste Milliarden-Deal: Laut Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung könnte ein ursprünglich für Spanien geplanter Konverterauftrag ebenfalls nach Rostock gehen. Dies wäre ein weiterer Schritt zur Stärkung des Standorts und zur Sicherung der Arbeitsplätze in der Region.

Die Neptun-Werft beweist einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit: Vom Schiffsbau hin zur Schlüsselindustrie der Energiewende. Die Mitarbeiter sehen der Zukunft mit Optimismus entgegen, denn die Auftragsbücher sind für Jahre gefüllt. Die Investitionen in die Infrastruktur der Werft und die Qualifikation der Belegschaft werden fortgesetzt, um den hohen Anforderungen des Offshore-Baus gerecht zu werden. Die Nordseeplattform ist nur der Anfang - weitere Projekte könnten folgen und die Region nachhaltig prägen





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