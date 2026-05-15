Nervosität unter ESC-Fans: Der Startnummer 2 gilt als „Death Slot”

Einen Tag vor dem Eurovision Song Contest herrscht unter ESC-Fans plötzlich Nervosität. Der Grund: die Startnummer 2, die in der Eurovision-Welt einen düsteren Spitznamen trägt: „Death Slot“. Der Platz direkt nach dem Opening-Act gilt seit Jahren als einer der undankbarsten der gesamten Show.

Einen Tag vor dem großen Eurovision-Finale herrscht unter ESC-Fans plötzlich Nervosität . Der Grund hat nichts mit Sarah Engels’ Performance zu tun – sondern mit einer Zahl: der Startnummer 2 .

In der Eurovision-Welt hat sie längst einen düsteren Spitznamen: „Death Slot“. Der Platz direkt nach dem Opening-Act gilt seit Jahren als einer der undankbarsten der gesamten Show. Und genau dort muss „Fire“ haben alles, was ein moderner ESC-Beitrag braucht. Naturlich: Ein solider Song bleibt ein solider Song.

Im ersten Halbfinale, in dem Deutschland als einer der großen ESC-Geldgeber außer Konkurrenz antrat, hat „Fire“ alles, was ein moderner ESC-Beitrag braucht – starke Vocals, eingängiger Beat, Eurodance-Choreo.

„I'm on fire, fire, you're a liar, liar“ lässt sich auch nach drei Sekt auf Eis solide mitgrölen. Eigentlich also beste Voraussetzungen. Denn beim Eurovision Song Contest entscheiden eben nicht nur Stimme und Songqualität, von den politischen Aspekten ganz zu schweigen. Der erste Act eröffnet die Show mit maximaler Aufmerksamkeit.

Eine Lichtshow! LED-Animationen! Am besten eine Windmaschine! Beim zweiten Beitrag dagegen sind viele Zuschauer gedanklich noch nicht bereit für den weiteren Show-Verlauf – holen schnell Snacks, kommentieren den Opener oder sortieren sich erst einmal in den Abend ein.

Klingt banal, macht statistisch aber einen enormen Unterschied. Und die Zahlen dazu sind bemerkenswert eindeutig: In den vergangenen 20 ESC-Finals gewann kein einziger Act von einem frühen Startplatz zwischen 1 und 8. Die Sieger kamen stattdessen fast ausschließlich aus dem mittleren oder hinteren Teil der Show. Besonders häufig erfolgreich: die Plätze 9 bis 13 oder die ganz späten Slots ab Position 20.

Noch drastischer wird es bei Startnummer 2 selbst: Von dort hat in der Geschichte des Eurovision Song Contests noch nie ein Gewinner triumphiert. Unter ESC-Fans gilt der Platz deshalb längst als „Death Slot“ – also als Position, die selbst starke Songs ausbremst. Besonders bitter: Seit die Produzenten die Reihenfolge bewusst dramaturgisch planen und nicht mehr auslosen, scheint sich der Effekt sogar verstärkt zu haben.

Große Favoriten werden meist strategisch in die späteren Slots der ersten Hälfte oder ganz ans Ende der Show gesetzt, damit sie kurz vor dem Voting maximal im Gedächtnis bleiben. So finden sich in diesem Jahr die ESC-Lieblinge Australien auf Startposition 8 und Finnland auf Startposition 17. Wer dagegen sehr früh performt, muss deutlich stärker auffallen, um denselben Erinnerungseffekt zu erzeugen. Aber es bedeutet, dass Sarah Engels wahrscheinlich stärker abliefern muss als viele ihrer direkten Konkurrenten .

Ein später Auftritt bleibt länger im Gedächtnis. Ein früher Act braucht DEN einen Wow-Moment, der sich trotz allem festsetzt. Und genau darauf wird es bei „Fire“ ankommen. Denn eines ist klar: Sollte Deutschland mit Startnummer 2 tatsächlich weit vorne landen, wäre das nicht nur ein Erfolg. Es wäre ein kleines ESC-Wunder





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