Nessi Borck findet ihr großes Glück: Neue Liebe in Datingshow enthüllt

Nach ihrer Zeit bei Princess Charming startet Influencerin Vanessa Borck ihre eigene Show und gesteht nun ihr neues Liebesglück.

Die Welt der Dating -Shows ist oft geprägt von Inszenierung und dem Druck, innerhalb kürzester Zeit die große Liebe zu finden. Für Vanessa Borck , in der Online-Welt besser bekannt als Nessi, war dies besonders bei ihrer Teilnahme an der RTL-Produktion 'Princess Charming' spürbar.

Obwohl sie dort auf der Suche nach einem Partner war, blieb der gewünschte Erfolg aus. Doch anstatt aufzugeben, bewies die 29-jährige 'Let's Dance'-Kandidatin Mut und Initiative, indem sie kurzerhand ihr eigenes Projekt ins Leben rief. Mit der Web-Serie 'Nessi in Love' auf YouTube schuf sie einen Raum, in dem sie ihre persönliche Suche nach dem Glück authentischer und in ihrem eigenen Tempo dokumentieren konnte.

Viele Beobachter und Freunde hatten ihr zuvor nahegelegt, dass sie die Suche nach der Liebe eventuell zu krampfhaft angegangen sei, was oft dazu führt, dass man die richtigen Menschen übersieht oder sich in falsche Erwartungen flüchtet. Das Schicksal nahm jedoch eine überraschende Wendung, als Nessi ausgerechnet in einem Moment, in dem sie gar nicht aktiv suchte, jemanden kennenlernte. Die erste Begegnung fand im Januar in einem Club statt, einem Ort, an dem die Atmosphäre locker war und kein Druck herrschte.

Obwohl die gegenseitige Anziehung sofort spürbar war, entwickelte sich die Beziehung nicht über Nacht. Es war kein klassischer Fall von Liebe auf den ersten Blick, sondern eher ein gegenseitiges Interesse, das Zeit brauchte, um zu wachsen. Nachdem sich die neue Bekannte einige Tage später meldete, stand jedoch ein Hindernis im Weg: die anstehenden Dreharbeiten für ihre eigene Kuppel-Show. In der Folge entstand eine wochenlange Funkstille, die die Verbindung beinahe im Keim erstickt hätte.

Erst als die beruflichen Verpflichtungen es zuließen, näherten sie sich wieder an, und es wurde schnell klar, dass zwischen den beiden eine tiefe emotionale Verbindung bestand, die weit über oberflächliche Sympathie hinausging. Für Vanessa stellt diese neue Liebe nicht nur ein emotionales Highlight dar, sondern auch eine persönliche Heilung. Sie gestand in einem Gespräch mit BILD, dass sie lange Zeit nicht geglaubt hätte, jemals wieder in der Lage zu sein, einen anderen Menschen so intensiv zu lieben.

Dieser Prozess des Sich-Wieder-Öffnens war für sie ein wichtiger Schritt in ihrer persönlichen Entwicklung. Dennoch ist das neue Glück mit Herausforderungen verbunden, da die beiden derzeit eine Fernbeziehung führen. Die räumliche Distanz wird oft als schmerzhaft empfunden, da das Vermissen den Alltag prägt und die physische Nähe fehlt. Trotz dieser Schwierigkeiten überwiegt die Dankbarkeit für den Menschen an ihrer Seite.

Ein besonders emotionaler Meilenstein war das Kennenlernen ihrer Tochter Livi. Da der Umgang mit Kindern für die neue Partnerin Neuland war, gab es anfangs eine gewisse Nervosität. Doch die Sorgen erwiesen sich als unbegründet, da die Chemie zwischen den beiden sofort stimmte. Gemeinsame Aktivitäten wie das Bauen einer Höhle oder gemeinsames Turnen ließen die Beziehung zwischen der Tochter und der neuen Partnerin ganz natürlich wachsen.

Die Entscheidung, diese Beziehung erst einmal geheim zu halten, war wohlüberlegt. In einer Zeit, in der Influencer fast jeden Aspekt ihres Lebens teilen, suchten Vanessa und ihre Partnerin nach einem geschützten Raum, um die ersten gemeinsamen Schritte ohne den Druck der Öffentlichkeit zu erleben. Besonders die Partnerin, die nicht im Rampenlicht steht, benötigte Zeit, um sich mit der Vorstellung einer öffentlichen Beziehung anzufreunden.

Nun ist der Moment gekommen, in dem sie bereit sind, die Welt an ihrem Glück teilhaben zu lassen. Die YouTube-Serie 'Nessi in Love' hat bereits ein riesiges Interesse geweckt, was man an den über 500.000 Aufrufen der ersten Folge sieht. Während in der zweiten Episode die emotionalen Details der neuen Liebe thematisiert werden, dürfen die Zuschauer in der dritten Folge, die für den 24. Mai geplant ist, die Partnerin endlich persönlich kennenlernen.

Die kommenden Folgen werden die gemeinsame Reise dokumentarisch begleiten und zeigen, wie die beiden die Herausforderungen und Freuden ihrer Liebe meistern





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