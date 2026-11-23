Google beendet die Nest-App im Januar 2027 und ersetzt den Assistant durch Gemini im August 2027. Wichtige Fristen für Daten und Konten.

Google kündigte eine umfassende Umstrukturierung seines Smart-Home-Ökosystems an, die bis ins Jahr 2027 reicht. Die bekannteste Nest-App wird am 25. Januar 2027 für Android, iOS und Browser geschlossen. Nutzer verlieren damit den gewohnten Zugang zu Thermostaten, Kameras und Türklingeln. Die Steuerung erfolgt fortan ausschließlich über die Google-Home-App. Diese Maßnahme dient der Vereinheitlichung der Software-Plattformen und soll die Benutzerfreundlichkeit langfristig steigern.

Umschichtung der Funktionen und Datenmigration

Der technische Wechsel ist bereits im Voraus geplant, um Datenverluste zu vermeiden. Einstellungen, Zeitpläne und der Videoverlauf sollen automatisch von der alten App in die neue Google-Home-App übernommen werden. Dennoch besteht Handlungsbedarf für selbst gespeicherte Videoclips. Nutzer sollten diese vor dem Stichtag unter home.nest.com sichern. Dort steht eine Funktion bereit, die den Download aller Clips als Bündel ermöglicht. Wer diese Option nutzt, bewahrt seine Aufzeichnungen vor dem Zugriff über die neuen Schnittstellen.

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Auch alte Nest-Konten ohne direkte Verbindung zu einem Google-Konto unterliegen strengen Regeln. Die Frist für die Verknüpfung endet am 25. März 2027. Anschließend beginnt Google mit der Löschung dieser Konten samt gespeicherter Daten und aktiver Abonnements. Dies betrifft besonders langjährige Nutzer, die ihre Geräte historisch getrennt vom Haupt-Google-Account betrieben haben. Eine rechtzeitige Migration ist daher unabdingbar, um den Zugang zu alten Kameraaufzeichnungen und Gerätekonfigurationen nicht zu verlieren.

Abschaltung des Google Assistants durch Gemini

Neben der App-Umstellung steht der Ersatz der Sprachsteuerung an. Am 2. August 2027 endet die Nutzung des Google Assistant auf intelligenten Lautsprechern und Displays. Der Nachfolger Gemini for Home soll komplexe Befehle und kontextbezogene Fragen besser verarbeiten. Der neue Assistent ist auf natürliches Verständnis ausgelegt, um Sprechpausen und Zusammenhänge früherer Fragen präziser zu interpretieren. Dies ermöglicht ausführlichere Antworten und eine flüssigere Interaktion mit dem Zuhauseautomatisierungssystem.

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Der Wechsel zu Gemini for Home ist kostenlos und kann bereits vor dem offiziellen Abschalttermin im August 2027 aktiviert werden. Nutzer müssen nicht warten, bis der alte Assistant stillgelegt wird. Die Aktualisierung betrifft primär Geräte von Google, doch Google kündigte an, dass auch Lautsprecher anderer Hersteller wie Sonos das Update erhalten werden. Weitere detaillierte Angaben zu deren Umstellung plant Google vor dem definitiven Stichtag zu veröffentlichen, um Unsicherheiten bei Drittanbietern zu minimieren.

Kosten und Abonnement-Modelle im Überblick

Für Nutzer mit speziellen Abo-Modellen ändern sich die Konditionen nicht grundlegend, aber die Zuordnung zu neuen Produkten. Nest-Aware-Abos der ersten Generation wechseln automatisch und kostenlos zu Google Home Premium. Es sind keine neuen Kreditkartendaten erforderlich, da die bestehenden Zahlungsdaten übernommen werden. Das neue Premium-Abonnement kostet zehn Euro pro Monat. Google begründet die Umstellung damit, dass die mehr als 15 Jahre alte Nest-App durch eine neue Grundlage mit schnelleren Kamera-Übertragungen ersetzt wird. Alle derzeit unterstützten Geräte sollen weiter funktionieren und durch die neue App gesteuert werden.