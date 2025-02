Nestlé-Aktie: Buy & Hold Forever mit Potenzial für sattem Wachstum

Die Nestlé-Aktie hat am Donnerstag aufgrund positiver Nachrichten kräftig zugelegt. Doch trotz des Anstiegs bietet die Aktie laut Experten weiterhin Kaufpotenzial. Die Dividendenauszahlung wurde deutlich erhöht und die KGV-Bewertung ist attraktiv. Die Analysten sehen ein Wachstumspotenzial von bis zu 20%.

Diese Aktie für die Ewigkeit ist am Donnerstag wegen guter Nachrichten ordentlich im Kurs gestiegen. Doch bei dem Titel, den Anleger für Buy & Hold forever kaufen können, winkt noch mehr Potenzial und eine satte Dividendenerhöhung. Zeit, hier jetzt zuzuschlagen? So fiel der Umsatz des Unternehmens zwar um 1,8 Prozent auf 91,4 Milliarden Franken (96,5 Mrd. Euro), aber damit weitaus weniger als von Nestlé und den Analysten im Vorfeld erwartet.

Selbiges galt für den Gewinn von 10,9 Milliarden Franken. Dazu kündigte das Unternehmen an, seine Effizienz weiter zu maximieren und vor allem beim Einkauf deutlich sparen zu wollen, wodurch sich die Margen deutlich steigern dürften. Allein bis 2027 sollen 2,5 Milliarden Franken eingespart werden. Die Ergebnisse sollen sich bereits in diesem Geschäftsjahr zeigen. Weiterhin hieß es, dass sich der Basiskonsumgüterkonzern auf seine Kernmarken fokussieren wolle. Doch trotz des am Donnerstag steigenden Preises könnte die Aktie von Nestlé weiterhin für Anleger interessant sein. Denn der Buy & Hold forever Wert notiert weiterhin mit einem Discount von 20 Prozent bei der KGV-Bewertung gegenüber den Niveaus der vergangenen fünf Jahre. Zudem bietet Nestlé eine attraktive Dividendenrendite von 3,9 Prozent, wobei die Ausschüttung im Rahmen der Zahlen deutlich angehoben worden ist. Dementsprechend kann sich jetzt ein Blick für Anleger lohnen. Zum aktuellen Zeitpunkt raten sowohl die Analysten als auch BÖRSE ONLINE zum Kauf und sehen 20 Prozent bzw. zehn Prozent an Kurspotenzial. Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.Warum dieses Investment Sie besser schlafen lässt als 99% der Anleger – und satte Gewinne bringtBis 7,64 Prozent Dividendenrendite: Aktien für die Ewigkeit mit hohen Dividenden und niedrigen KGV





Aktien Nestlé Buy & Hold Dividendenausschüttung KGV

