Nestlé kämpft mit schwacher Nachfrage und steigenden Preisen

Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestlé plant, 2024 beim Einkauf zu sparen und in wichtige Marken wie Kaffee und Tierfutter zu investieren, um dem rückläufigen Trend entgegenzuwirken.

Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestlé kämpft mit einer schwachen Nachfrage , die durch gestiegene Preise für Markenartikel ausgelöst wird. Viele Verbraucher halten sich zunehmend zurück und greifen stattdessen zu günstigeren Eigenmarken oder Produkten von Discountern. Um den rückläufigen Trend zu bekämpfen, plant Nestlé , 2024 beim Einkauf zu sparen und in wichtige Marken wie Kaffee und Tierfutter zu investieren.

Der neue Vorstandschef Laurent Freixe kündigte in Vevey, Schweiz, neue Nespresso-Produkte und Luxusfutter für Katzen an. Zu den weiteren Wachstumsbereichen für Nestlé zählen das Geschäft mit dem Abnehmen und Frauengesundheit. Wie andere Konsumgüterhersteller hat Nestlé in den letzten Jahren die Preise erhöht, um die gestiegenen Rohstoffkosten an die Kunden weiterzugeben. Doch angesichts der Inflation haben Verbraucher verstärkt auf günstigere Eigenmarken von Einzelhändlern oder Discountprodukte umgestiegen. Dies erschwert es Nestlé, die gestiegenen Kosten weiterzugeben. Deutschland-Chef Alexander von Maillot sagte in Frankfurt, man erwarte weiterhin hohen Kostendruck bei Kaffee und Kakao. Nestlé wolle unverändert nicht alle Preissteigerungen an die Kunden weitergeben. Außerdem kündigte er höhere Investitionen in Werbung an. Kleinere Verpackungsmengen, wie sie von Konkurrenten zur Eindämmung der Preissteigerungen eingesetzt werden, schloss er nicht aus. Im vergangenen Jahr kämpfte Nestlé mit einer schwachen Nachfrage, hohen Kosten und dem starken Franken. Der weltweite Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent auf 91,4 Milliarden Franken (96,5 Mrd. Euro). Der Gewinn sank um 2,9 Prozent auf 10,9 Milliarden Franken. Nestlé-Chef Freixe hatte bereits im November Einsparungen von rund 2,5 Milliarden Franken bis Ende 2027 angekündigt, um höhere Investitionen ins Marketing zu finanzieren. Im Einkauf sieht Freixe einen großen Hebel. Zudem plant Nestlé Effizienzsteigerungen. Ob es in diesem Zuge zu Stellenstreichungen kommt, blieb unklar.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Nestlé Lebensmittelkonzern Nachfrage Preise Investitionen Kaffee Tierfutter Marketing Effizienzsteigerungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rückgang der Elektroauto-Nachfrage und Herausforderungen der AutomobilindustrieDie Nachfrage nach Elektroautos in Europa sinkt, während chinesische Hersteller stärker auf den Markt drängen. Gepaart mit wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen, besonders den drohenden hohen Zöllen auf Exporte nach den USA, steht die deutsche Automobilindustrie vor großen Herausforderungen.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Kahlschlag bei der Commerzbank, TikTok ist zurück und hohe Nachfrage stärkt BelimoDie Commerzbank plant einen Kahlschlag. Um sich attraktiver für die Aktionäre zu machen, will man Tausende von Arbeitsplätzen streichen und die Produktivität erhöhen. TikTok ist wieder zurück. Innerhalb

Weiterlesen »

Hypoport: Das ist der Nutznießer sinkender Zinsen und einer anziehenden Nachfrage nach Immobilien!Mit den sinkenden Zinsen im Rücken steht der deutsche Immobilienmarkt vor einer Erholung. Hypoport hat mit seinen digitalen Plattformen für die Vermittlung von Immobilienfinanzierungen in der Krise an Marktanteilen gewonnen und steigerte das Transaktionsvolumen des B2B-Marktplatzes Europace um 27 % im Jahr 2024.

Weiterlesen »

Hypoport: Das ist der Nutznießer sinkender Zinsen und einer anziehenden Nachfrage nach Immobilien!Hypoport: Das ist der Nutznießer sinkender Zinsen und einer anziehenden Nachfrage nach Immobilien!

Weiterlesen »