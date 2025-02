Nestle Steigert Investitionen Um Wachstum zu Beschleunigen

Nach der schwächsten Umsatzentwicklung seit Jahrzehnten will der Nahrungsmittelriese Nestle den Vorwärtsgang wieder aufnehmen. Der Konzern investiert verstärkt und steigert seine Werbeausgaben, um das Wachstum anzukurbeln.

Nestle , wie seine Konkurrenten, setzt auch weiterhin auf Preiserhöhungen . Doch die Kunden reagieren empfindlich und der Schweizer Konzern verpasst den richtigen Zeitpunkt für ein Ende dieser Praxis. Dies hat Wachstum spotenzial beeinträchtigt, sollte Anleger zunächst nicht spüren. Mit verstärkter Werbung und höheren Investitionen soll nun wieder der Wachstum skurs eingeschlagen werden.

Nach der schwächsten Umsatzentwicklung seit Jahrzehnten will der Nahrungsmittelriese Nestle den Vorwärtsgang wieder aufnehmen. 'Wir steigern unsere Investitionen, um das Wachstum zu beschleunigen und unsere Marktanteile zu erhöhen', erklärte der neue Konzernchef Laurent Freixe. 'Es wird eine Weile dauern, bis wir auf Hochtouren laufen, aber die Dinge ändern sich und sie ändern sich schnell.' Obwohl der Gewinn 2024 um 2,9 Prozent auf 10,9 Milliarden Franken schrumpfte, will der Hersteller von Nespresso, Maggi und KitKat die Dividende erneut anheben - auf nun 3,05 Franken. Die Anleger reagierten erfreut, die Aktie kletterte. Der Abschluss 2024 markiere einen Neuanfang, erklärte Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy. Im vergangenen Jahr sanken die Einnahmen auf Jahressicht um 1,8 Prozent auf 91,4 Milliarden Franken. Bereinigt um Wechselkurseinflüsse und Verkäufe von Geschäftsbereichen ergab sich zwar ein Plus von 2,2 Prozent. Damit markierte das Schweizer Unternehmen aber den tiefsten Wert seit mindestens 25 Jahren. Im Jahr zuvor waren es noch 7,2 Prozent gewesen. Operativ blieben 15,7 Milliarden Schweizer Franken hängen. Die Marge sank leicht auf 17,2 Prozent. Wie andere Konsumgüterhersteller drehte der Konzern aus Vevey am Genfersee jahrelang an der Preisschraube, um Mehrkosten für Rohstoffe an die Verbraucher weiterzureichen. Im ersten Halbjahr 2024 ging Nestle aber vom Gas, um die Kunden bei der Stange zu halten. Denn Verbraucher leiden unter höheren Wohnkosten und steigenden Preisen für Dinge des täglichen Bedarfs und setzen deshalb vermehrt auf günstige Eigenmarken der Einzelhändler oder kaufen beim Discounter. Nestle reagierte aber zögerlicher als Rivalen wie Unilever und Danone und bezahlte dies nun mit niedrigeren Wachstumsraten. 'Wir haben einen klaren Aktionsplan, um unsere Leistung zu beschleunigen und uns für die Zukunft aufzustellen', erklärte Freixe nun. Die Ankurbelung des Wachstums stehe dabei an vorderster Stelle seiner im November vorgestellten Pläne. Um den Appetit der Verbraucher nach Nestle-Produkten anzuregen, will das Traditionsunternehmen die Werbe- und Marketingausgaben bis Ende 2025 auf neun Prozent des Umsatzes von zuletzt acht Prozent hochschrauben. Diese Ausgaben sollen mit Einsparungen finanziert werden. Über das bereits laufende Sparprogramm im Volumen von rund einer Milliarde Franken hat sich Nestle bis Ende 2027 mindestens 2,5 Milliarden Franken an zusätzlichen Kostensenkungen vorgenommen. Für 2025 habe der Konzern bereits Einsparungen von über 300 Millionen Franken sichergestellt. Nestle bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr. So peilt der Konzern ein anziehendes organisches Wachstum und eine bereinigte operative Gewinnmarge von mindestens 16 Prozent an. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert bei 17,2 Prozent. Obwohl die Preise für zwei der wichtigsten Rohstoffe von Nestle, Kaffee und Kakao, auf Rekordniveau geklettert sind, will Nestle nur einen Teil der Kostensteigerungen an die Verbraucher weiterreichen





