In einem strategischen Schritt zur Bildung einer Einheitsregierung in Israel hat Benjamin Netanjahu seinem politischen Rivalen Gadi Eisenkot vorgeschlagen, zunächst das Amt des Regierungschefs zu übernehmen. Netanjahu begründet diesen Vorschlag mit dem Willen, die Beteiligung arabischer Parteien an der Regierung zu verhindern und nationale Gefahren abzuwenden. Während Eisenkot die Verhandlungen mit der Likud-Partei kritisiert hatte, erhält er nun die Chance, eine Koalition mit seiner Partei Jaschar zu führen, bevor die Frist zur Regierungsbildung am 6. Dezember endet. Die Ankündigung stößt auf Kritik aus der Opposition, die Netanjahu vor Täuschungsmanövern warnt.

hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich bereit erklärt, in einer möglichen Einheitsregierung seinem größten Rivalen im Zuge einer Rotation zunächst das Amt des Regierungschefs zu überlassen.

Der frühere Militärchef Gadi Eisenkot könne als Erster von beiden Ministerpräsident werden, erklärte Netanjahu am Abend.

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„Unter normalen Umständen müsste ich die Einheitsregierung führen oder zumindest als Erster bei einer Rotation das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen“, sagte er weiter. Um eine Regierungsbildung mit Beteiligung der arabischen Parteien zu verhindern und Gefahren zu bannen, die Israels Existenz bedrohten, stelle er aber seine Prinzipien zurück. Er erwarte nun „aufrichtige und zügige Verhandlungen“ mit Eisenkots Mitte-Partei Jaschar.