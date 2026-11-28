Vier Wochen nach der Wahl ringt Israel weiter um eine neue Regierung. Nun bietet Netanjahu seinem Rivalen Eisenkot den Vortritt als Ministerpräsident an. Hintergrund des Zugeständnisses dürfe sein, dass eine mögliche Parlamentsmehrheit gegen Netanjahu konkretere Formen annimmt.

Vier Wochen nach der Wahl ringt Israel weiter um eine neue Regierung. Nun bietet Netanjahu seinem Rivalen Eisenkot den Vortritt als Ministerpräsident an. Hintergrund des Zugeständnisses dürfe sein, dass eine mögliche Parlamentsmehrheit gegen Netanjahu konkretere Formen annimmt.

Vier Wochen nach der Wahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich bereit erklärt, in einer möglichen Einheitsregierung seinem größten Rivalen im Zuge einer Rotation zunächst das Amt des Regierungschefs zu überlassen. Netanjahu schlug ein Rotationsabkommen zwischen den Parteien der beiden Politiker vor. Der frühere Militärchef Gadi Eisenkot könne dabei als Erster von beiden Ministerpräsident werden, erklärte Netanjahu. In einer Erklärung teilte Netanjahu mit, eigentlich solle er, dessen Partei die größte Fraktion in der Knesset stellt, die israelische Regierung führen.

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"Angesichts des Ausmaßes der existenziellen Bedrohung und der Möglichkeit, dass eine Regierung gebildet werden könnte, die nicht in der Lage ist, mit dieser Gefahr umzugehen", erfordere es jedoch seine "Verantwortung als Staatsmann", alles andere hintanzustellen. Eisenkot hatte am Freitagabend kritisiert, dass es bei den Verhandlungen mit der rechtskonservativen Likud-Partei Netanjahus keine Fortschritte gebe und warf ihren Vertretern vor, Zeit zu schinden und eine Neuwahl anzustreben. Zunächst hatte Netanjahu darauf beharrt, im Falle einer Einheitsregierung als Erster Ministerpräsident zu werden.