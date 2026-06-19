Netanjahu droht Hisbollah mit Vergeltung - Kämpfe im Libanon halten an

Israels Regierungschef Netanjahu wirft der Hisbollah Waffenruhebruch vor und befiehlt hartes Vorgehen. Das israelische Militär greift erneut Ziele im Libanon an. Iranische Berichte über Schließung der Straße von Hormus sorgen für zusätzliche Spannungen. USA und Frankreich äußern sich zu dem Konflikt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat der Hisbollah vorgeworfen, die vereinbarte Waffenruhe zu brechen, und kündigte ein hartes militärisches Vorgehen an. In einer Erklärung auf der Plattform X bezeichnete Netanjahu einen Angriff der Hisbollah als abscheulich und einen eklatanten Verstoß gegen die Waffenruhe .

Israel werde keine Angriffe auf seine Soldaten oder sein Territorium dulden, so Netanjahu. Die Hisbollah werde einen sehr hohen Preis zahlen. Das israelische Militär griff daraufhin erneut Ziele im Südlibanon an. Bei den Kämpfen wurden nach Militärangaben vier israelische Soldaten getötet und vier weitere verletzt.

Auf libanesischer Seite meldete das Gesundheitsministerium in Beirut 18 Tote und 33 Verletzte, darunter acht Mitglieder einer Familie. Die Hisbollah bestätigte die Gefechte und feuerte Raketen auf israelische Stellungen ab. Die israelische Armee erklärte, man werde alles tun, um jede Bedrohung abzuwehren. Parallel dazu kursieren in sozialen Netzwerken Berichte über eine erneute Schließung der Straße von Hormus durch den Iran.

Angeblich haben die iranischen Revolutionsgarden Funksprüche verbreitet, die Schiffen die Durchfahrt untersagen. Grund seien die anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon, die der Iran als Verstoß gegen die Vereinbarung mit den USA wertet. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Die Spannungen drohen das frisch unterzeichnete Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zu gefährden.

Dieses sieht ein sofortiges Ende des Krieges an allen Fronten vor, auch im Libanon. Der Iran fordert zudem einen vollständigen Rückzug Israels aus besetzten Gebieten im Südlibanon, was der Wortlaut der Übergangsvereinbarung nicht ausdrücklich vorsieht. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, verteidigte die israelischen Angriffe. Israel schlage zurück, wenn es angegriffen werde, schrieb er auf X. Eine Waffenruhe komme zustande, wenn die Hisbollah aufhöre zu schießen.

Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot rief die Weltgemeinschaft dazu auf, die Massaker an iranischen Demonstranten nicht zu vergessen. Die iranische Bevölkerung sei das größte Opfer dieses Krieges, gefangen zwischen Repression und Bombenangriffen. Bei den Protesten im Januar wurden nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen Tausende Menschen getötet. Die Lage bleibt angespannt, und eine Ausweitung des Konflikts droht





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