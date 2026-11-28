Eisenkot wirft Netanjahus Likud-Partei vor, Zeit zu schinden und eine Neuwahl anzustreben. Nun macht Netanjahu ein überraschendes Angebot – doch Eisenkots Antwort steht noch aus.

- Eisenkot wirft Netanjahus Likud-Partei vor, Zeit zu schinden und eine Neuwahl anzustreben. Nun macht Netanjahu ein überraschendes Angebot – doch Eisenkots Antwort steht noch aus.

Vier Wochen nach der Wahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich bereit erklärt, in einer möglichen Einheitsregierung seinem größten Rivalen im Zuge einer Rotation zunächst das Amt des Regierungschefs zu überlassen. Der frühere Militärchef Gadi Eisenkot könne als Erster von beiden Ministerpräsident werden, erklärte Netanjahu am Abend.

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„Unter normalen Umständen müsste ich die Einheitsregierung führen oder zumindest als Erster bei einer Rotation das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen“, sagte er weiter. Um eine Regierungsbildung mit Beteiligung der arabischen Parteien zu verhindern und Gefahren zu bannen, die Israels Existenz bedrohten, stelle er aber seine Prinzipien zurück. Er erwarte nun „aufrichtige und zügige Verhandlungen“ mit Eisenkots Mitte-Partei Jaschar.