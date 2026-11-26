Das Jerusalemer Bezirksgericht empfiehlt, die Korruptionsverfahren gegen Premier Benjamin Netanjahu einzustellen. Die Anklage scheiterte an Beweisen.

Das Jerusalem er Bezirksgericht hat die Staatsanwaltschaft in Israel aufgefordert, die anhaltenden Korruption sverfahren gegen Premierminister Benjamin Netanjahu offiziell einzustellen. Mit dieser Empfehlung folgt die Justizbehörde einer Sichtweise, die Netanjahus langjährige Beharrlichkeit, alle Anschuldigungen kategorisch zu bestreiten, nun rechtlich bestätigt. Die Richter urteilen, dass die Anklagebehörde in allen drei bestehenden Anklagepunkten bisher keine ausreichenden Indizien oder gar direkten Beweise für eine Straftat vorbringen konnte.

Jahrelange Ermittlungen führen zu Einstellungs Empfehlung

Seit dem Jahr 2020 muss sich der sechzehn Jahre alte politische Machtapparat vor der Justiz verantworten. In diesem Zeitraum von sechs Jahren wurden unzählige Zeugen befragt, umfangreiche Verhöre durchgeführt und hunderte von Akten sichten. Das Gericht kommt nun zu dem klaren Schluss, dass eine Verurteilung von Netanjahu statistisch und rechtlich unwahrscheinlich ist. Die Staatsanwaltschaft gilt laut dieser Rechtsprechung als gescheitert, da die Beweislage für die Vorwürfe des Bestechlichkeits, Betrugs und der Untreue nicht ausreicht.

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Dieser Schritt entlastet den Ministerpräsidenten rechtlich vollständig. Es ist ein bemerkenswerter Umstand, dass genau jener Rechtsstaat, vor dem Netanjahu nun triumphiert, das Ergebnis einer von ihm selbst vorangetriebenen Justizreform ist. Der Premier hatte diesen Kurs jahrelang mitgetragen und wollte damit die Unabhängigkeit der Justiz stärken, was nun paradoxerweise zu seinem eigenen Vorteil ausgeht.

Politische Polarisierung und persönliche Vorwürfe

Während des gesamten Verfahrens beschwerte sich Netanjahu wiederholt darüber, dass die Ermittlungen politisch motiviert seien. Er argumentierte, linke Kräfte würden ihn auf undemokratische Weise schaden zufügen und ihn daran hindern, das Land effektiv zu schützen. Für seine zahlreichen politischen Widersacher ist die Empfehlung der Richter eine herbe Niederlage, während sie für Netanjahu als großer Triumph gewertet wird.

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Der nun siebzigjährige Ministerpräsident nutzte die Situation nicht für einen versöhnlicheren Kurs, sondern reagierte mit bitterem Ton auf die Nachricht. Er erklärte, der Prozess habe das Leben seiner Familie massiv beeinträchtigt und im Grunde ruiniert. Netanjahu berichtete von Jahren mit furchtbarem Leid für ihn, seine Frau Sarah und seine beiden Söhne. Er warf den Medien und Gegnern Hetze und Rufmord vor, die seine Seele verwundet hätten.

Zudem belastete Netanjahu die Justizverfahren für die Aufteilung der israelischen Gesellschaft als Hauptgrund. Diese Sichtweise wird in der öffentlichen Debatte als sehr eigenwillig diskutiert, da der Premierminister in seiner fast neunzehnjährigen Regentschaft kaum eine Gelegenheit ausgelassen hat, die Gräben im Land zu vertiefen. Seine Politik ist durchweg auf Polarisierung ausgerichtet, was auch nach dem aktuellen Richterspruch unverändert fortgeführt wird.

Neue Koalitionsverhandlungen und fehlende Mehrheit

Die politische Lage in Israel bleibt durch diese Entwicklung hoch komplex. Das nüchterne politische Kalkül von Netanjahu ist auf seine nächste Amtszeit ausgerichtet. Dafür fehlt ihm im Parlament aktuell jedoch die notwendige Mehrheit. Der Chef der konservativen Likud-Partei forderte daher andere politische Akteure auf, sich ihm in einer Einheitskoalition anzuschließen. Wer die neue Regierung konkret führen sollte, teilte der Ministerpräsident nicht mit, wenngleich aus seiner Perspektive klar ist, dass er selbst das Amt innehaben würde.

Für die Opposition ist dieses Angebot heikel. Einerseits haben sie versprochen, auf keinen Fall mit Netanjahu gemeinsame Sache zu machen, da dessen Ära enden und Israel zur Ruhe kommen müsse. Andererseits verfängt ein starkes Argument gegen eine Kooperation nicht mehr: Der Vorwurf, man könne keine Bündnisse mit einem korrupten Politiker eingehen, ist durch die Richterempfehlung hinfällig geworden.

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Die Opposition muss sich nun erst einmal sortieren und schwierige Entscheidungen über die Regierungsformung fällen. Momentan sieht es nicht danach aus, dass der Premierminister eine stabile Koalition zustande bringen kann. Sollte dies scheitern, wäre Netanjahu erneut im Zug. Auch eine Rückkehr in die Regierung ohne klare demokratische Mehrheit wäre ein weiterer politischer Triumph für den umstrittenen Leader.