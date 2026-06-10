Netanjahu erwägt eigenständigen Militärschlag gegen Iran ohne US-Unterstützung

Israelischer Ministerpräsident äußert in Kabinettssitzung Bedenken gegen Isolation und warnt vor möglichem Alleingang. Spannungen mit den USA wegen Iran-Deal wachsen nach Raketenangriff und Drohnenvorfall.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angedeutet, dass Israel unter bestimmten Umständen zu einem eigenständigen Militäreinsatz gegen den Iran bereit sein könnte, selbst ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten.

Diese Aussage fiel laut dem israelischen Fernsehsender i24News während einer Kabinettssitzung am Montagabend. Netanjahu wurde mit den Worten zitiert: Es könnte sein, dass wir in eine Situation geraten, in der wir den Iranern allein, ohne Rückendeckung der USA, gegenueberstehen - mit allen damit verbundenen Kosten: Rüstungsausgaben und weltweite Isolation. Israel wolle eine solche Entwicklung vermeiden, wisse aber, dass sie eintreten könnte.

Diese Äußerung erfolgt vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden diplomatischen Krise zwischen den USA und Israel, die durch die amerikanischen Verhandlungen mit dem Iran über ein neues Abkommen ausgelöst wurde. Die US-Regierung strebt an, den langjährigen Konflikt mit Teheran auf diplomatischem Weg zu lösen, nachdem zuvor ein US-Helikopter in der Straße von Hormus von einer Drohne getroffen wurde. Gleichzeitig haben sich die Spannungen zwischen Washington und Jerusalem in den letzten Tagen deutlich verstärkt.

Nachdem der Iran am Sonntagabend mehrere ballistische Raketen auf Israel abgefeuert hatte, warnte US-Präsident Donald Trump Netanjahu vor einem Vergeltungsschlag. In einem Gespräch mit der Financial Times betonte Trump, dass Netanjahu ein künftiges Abkommen der USA mit dem Iran akzeptieren müsse. Er wird keine Wahl haben. Ich habe das Sagen.

Ich habe absolut das Sagen. Er hat nicht das Sagen.

Zudem hatte Trump Netanjahu in der vergangenen Woche wegen eines angedrohten israelischen Angriffs auf den Libanon scharf kritisiert. Der israelische Iran-Experte Danny Citronowicz warnte auf der Plattform X, dass ein signifikanter militärischer Schritt ohne amerikanische Unterstützung ein strategisch gewaltiges Wagnis für die nationale Sicherheit Israels darstelle und daher nur in Betracht gezogen werden solle, wenn keine Alternativen bestünden.

Citrinowicz wies auch auf die möglichen Konsequenzen hin, falls es zu einem Abkommen mit dem Iran komme, das die US-Regierung als zentralen Erfolg betrachte. Dann könnte eine einseitige israelische Aktion gegen den Iran ohne Abstimmung mit Washington einen hohen Preis fordern - auch in den strategischen Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten. Die Lage bleibt angespannt, da beide Seiten ihre Positionen verteidigen und die Gefahr einer weiteren Eskalation im Nahen Osten steigt





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