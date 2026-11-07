Netanjahu instrumentalisiert die Shoah zur politischen Legitimation

Der israelische Premier Benjamin Netanjahu nutzt die Erinnerung an die Shoah systematisch, um politische Ziele zu erreichen. Eine Analyse der Auswirkungen auf die deutsch-israelischen Beziehungen und die internationale Wahrnehmung.

Der amtierende israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu greift in den Wochen vor einer möglichen Amtsniederlage erneut auf eine bewährte politische Strategie zurück. Er instrumentalisiert die Erinnerung an die Shoah, um seine Handlungsfähigkeit zu legitimieren und den Mythos zu festigen, dass nur er das jüdische Volk vor drohender Vernichtung beschützen kann. Diese Vorgehensweise dient nicht nur der innenpolitischen Mobilisierung, sondern soll auch das diplomatische Kapital im Ausland stärken.

Politische Ressource Shoah

Seit Jahrzehnten wird die Erinnerung an die Vernichtung der europäischen Juden von israelischen Politikern als zentrale Ressource genutzt. Ziel ist es, Kritik abzuwehren, Handlungen zu normalisieren und Unterstützung sowohl im In- als auch im Ausland zu mobilisieren. Dieser Prozess hat die Shoah von einem singulären historischen Verbrechen zu einem mächtigen politischen Instrument verwandelt, das eine doppelte Funktion erfüllt. Innerhalb Israels stärkt sie die Mentalität einer belagerten Nation, die eine starke Führung erfordert, während nach außen die Schuldgefühle Europas und Deutschlands in diplomatisches Kapital umgewandelt werden.

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Netanjahu und die Hamas-Vergleich

Netanjahu treibt diese Strategie auf die Spitze, indem er die Hamas direkt mit den Nationalsozialisten gleichsetzt und sie als die neuen Nazis bezeichnet. Diese rhetorische Gleichsetzung bettet das traumatische Ereignis der Shoah unmittelbar in das aktuelle Deutungsmuster des Israel-Palästina-Konflikts ein. Dadurch werden die Grenzen dessen verschoben, was im Krieg im Gazastreifen als moralisch und politisch legitim gilt. Diese Taktik verschafft Netanjahu enormes politisches Kapital und festigt sein Image als unverzichtbarer Garant der israelischen Sicherheit.

Paradoxon der Erinnerungskultur

Ein zentrales Paradoxon besteht darin, dass Politiker, die sich gerne auf die Shoah beriefen, oft wenig Interesse am Schicksal der Überlebenden zeigten. Dies nährt den Verdacht, dass der politische Nutzen im Vordergrund stand und nicht die eigentliche Erinnerung an das Leid. Der Staat Israel nutzte die Erinnerung für eigene Zwecke, während viele der Betroffenen unter gesellschaftlicher Vernachlässigung litten. Diese Diskrepanz zeigt, dass die Instrumentalisierung der Shoah langfristig die Legitimität des eigenen moralischen Auftritts untergräbt.

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Auswirkungen auf Deutschland

Die strategische Verknüpfung von Shoah-Erinnerung und bedingungsloser Unterstützung Israels schadet auch den deutsch-israelischen Beziehungen. Deutschland hat sich zu lange an das Bewusstsein historischer Schuld gebunden und dabei aktive historische Verantwortung durch eine Kultur permanenter Sühne ersetzt. Dadurch wurde Israel oft zum ewigen Symbol jüdischer Opfergeschichte erstarrt, anstatt als lebendige, widersprüchliche und sich wandelnde Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Diese einseitige Fokussierung führte dazu, dass tiefgreifende demografische, kulturelle und ideologische Veränderungen in Israel übersehen wurden.

Verlust moralischen Kapitals

Je offener historische Schuld als politisches Druckmittel eingesetzt wird, desto mehr schwindet der moralische Kredit, den Israel seit seiner Gründung genießt. In Deutschland nehmen Ermüdung und Widerstand gegenüber dieser spezifischen Erinnerungskultur zu. Die Transformation der Shoah-Erinnerung in ein politisches Dogma entzieht ihr ihren Charakter als Quelle moralischer Urteilsfähigkeit. Gleichzeitig liefert dieser Ansatz populistischen Kräften in Deutschland und anderswo Argumente, um sich vollständig von der traditionellen Erinnerungskultur zu lösen.