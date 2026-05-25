Netanjahu ordnet Verstärkung der israelischen Militäroffensive gegen Hisbollah an

Netanjahu verweist auf die fortgesetzten Angriffe durch die Hisbollah. Die Miliz greife Israel mit Drohnen an, darunter Glasfaserdrohnen. Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat nach Angaben staatlicher Medien die Wiederherstellung des internationalen Internetzugangs angeordnet. Die USA und der Iran erörtern einen Plan, wonach die Straße von Hormus 30 Tage nach einem Abkommen zur Beendigung der Kämpfe wieder geöffnet werden soll.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach eigenen Angaben eine Verstärkung der israelischen Militäroffensive gegen die pro-iranische Hisbollah -Miliz im Libanon angeordnet. Netanjahu verweist jedoch auf die fortgesetzten Angriffe durch die Hisbollah .

Die Miliz greife Israel mit Drohnen an, darunter Glasfaserdrohnen. Doch arbeiteten israelische Teams bereits an Gegenmaßnahmen gegen diese Drohnenangriffe. Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat nach Angaben staatlicher Medien die Wiederherstellung des internationalen Internetzugangs angeordnet. Das habe das Kommunikationsministerium mitgeteilt.

Nach Angaben der Beobachtungsorganisation NetBlocks sind die meisten Iraner seit 87 Tagen vom Internet abgeschnitten. Lediglich einige Bürger könnten die staatlichen Sperren mit teuren VPN-Diensten umgehen. Die USA und der Iran erörtern einen Plan, wonach die Straße von Hormus 30 Tage nach einem Abkommen zur Beendigung der Kämpfe wieder geöffnet werden soll. Innerhalb dieses Zeitraums wolle der Iran die Seeminen in der Meerenge räumen, berichtet die japanische Zeitung Nikkei unter Berufung auf einen Insider aus Diplomatenkreisen im Nahen Osten.

Zudem solle die Anfang April zwischen den beiden Staaten vereinbarte Waffenruhe um 60 Tage verlängert werden. Die Hoffnung auf eine friedliche Lösung zwischen den USA und dem Iran ist wieder gewachsen. Gleichwohl dämpfen beide Seiten am Montag die Aussicht auf ein schnelles Ende in dem seit drei Monaten andauernden Krieg. Die Börsen in Asien und Europa legen indes zu.

Der Ölpreis gibt deutlich nach. Zugleich verknüpft US-Präsident Donald Trump ein Iran-Abkommen auf seiner Plattform Truth Social mit der Anerkennung Israels durch arabische und muslimische Staaten. Saudi-Arabien und Katar sollten dem sogenannten Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen arabischen und anderen mehrheitlich muslimischen Staaten mit Israel sofort beitreten, schreibt Trump. Alle anderen sollten diesem Beispiel folgen.

Der oberste iranische Führer Modschtaba Chamenei ist nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums am ersten Tag der Angriffe Israels und der USA auf den Iran Ende Februar nur oberflächlich verletzt worden. Chamenei sei am 28. Februar mittags in ein Teheraner Krankenhaus in den Operationssaal gekommen, habe die Klinik aber schon am frühen Morgen danach wieder verlassen können, sagt der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpour, der Nachrichtenagentur ILNA.

Abgesehen von oberflächlichen Verletzungen im Gesicht, am Kopf und an den Beinen, die weder zu einer Amputation noch zu besonderen medizinischen Problemen führten, ist nichts Größeres passiert, behauptet Kermanpour. Die Verletzungen hätten mit zwei oder drei Stichen genäht werden müssen, aber ansonsten seien keine besonderen Eingriffe nötig gewesen.

Der Sprecher fügte hinzu, dass sich Modschtaba Chamenei geweigert habe, trotz der Verletzungen sein Fasten zu brechen, das er seinerzeit während des Fastenmonats Ramadan einhielt - was für sich allein schon für seine gute Gesundheit spricht. Zwei rechtsextreme israelische Minister haben eine Ausweitung des israelischen Militäreinsatzes im Libanon gefordert.

Es ist an der Zeit, dass der Ministerpräsident gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump eine entschlossene Haltung einnimmt und ihm mitteilt, dass Israel wieder in den Krieg im Libanon eintritt, erklärt Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir auf X. Die Stromversorgung des Libanon muss unterbrochen, der Sahrani muss eingenommen und die intensive Kriegsführung wieder aufgenommen werden, fährt er mit Blick auf einen Fluss im Süden des Libanon fort, der weiter nördlich fließt als der aktuelle israelische Militäreinsatz verläuft. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich fordert Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut, um Drohnenangriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz entgegenzuwirken.

Es ist dringend notwendig, der Bedrohung durch die Sprengstoffdrohnen der Hisbollah ein Ende zu setzen, erklärt Smotrich via Telegram. Für jede Sprengstoffdrohne müssen in Beirut zehn Gebäude einstürzen





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