Premier Benjamin Netanjahu bietet Gadi Eisenkot die Führung einer Einheitsregierung an. Die Parteien Likud und Jaschar beginnen am Sonntag Verhandlungen über eine Rotation des Ministerpostens zur Vermeidung einer Neuwahl.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen überraschenden Vorschlag für die Bildung einer nationalen Einheitsregierung unterbreitet. Vier Wochen nach der Parlamentswahl vom 27. Oktober erklärte er am Samstagabend, dass er im Falle einer Koalition mit seinem politischen Rivalen Gadi Eisenkot zunächst auf das Amt des Regierungschefs verzichten würde. Netanjahu räumte ein, dass er unter normalen Umständen die Regierung führen oder die erste Position bei einer Rotation übernehmen müsste, zog diese Forderung jedoch zurück. Sein erklärtes Ziel ist es, die Beteiligung arabischer Parteien an der Regierung zu verhindern und existenzielle Gefahren für den Staat Israel abzuwenden. Er forderte daraufhin aufrichtige und schnelle Verhandlungen mit Eisenkots Mitte-Partei Yachad, um eine politische Sackgasse zu vermeiden.

Verhandlungen über Rotation der Führung

Der Kern des Vorschlags von Benjamin Netanjahu besteht in einer Rotation des Amtes des Ministerpräsidenten. Gadi Eisenkot, der frühere Stabschef des israelischen Heeres, soll als Erster von beiden Politikern die Regierungsgeschäfte übernehmen. Dieser Schritt stellt eine erhebliche Abkehr von den üblichen Machtdynamiken dar, da die Likud-Partei von Netanjahu bei der letzten Wahl die meisten Stimmen erhalten hat. Netanjahu betonte, dass er seine Prinzipien den drängenden nationalen Sicherheitsbedenken unterordne. Der Likud-Politiker erwartet nun, dass Gadi Eisenkot seine Absichten in den nächsten vierundzwanzig Stunden durch konkrete Maßnahmen bestätigt. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wurde als notwendige Maßnahme zur Stabilisierung der politischen Lage im Land dargestellt.

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Termin für Gespräch in Herzlija

Die beiden führenden Politiker haben bereits einen konkreten Termin für die ersten direkten Gespräche vereinbart. Laut Angaben der Likud-Partei treffen sich Benjamin Netanjahu und Gadi Eisenkot am kommenden Sonntag um zehn Uhr morgens Ortszeit, was neun Uhr Mitteleuropäischer Zeit entspricht. Der Treffpunkt ist ein Hotel in der Küstenstadt Herzlija, eine Gegend, die traditionell mit der politischen Elite Israels in Verbindung gebracht wird. Diese Vereinbarung wurde von beiden Parteien gemeinsam bestätigt und signalisiert den Willen zur zügigen Klärung der Regierungsformierung. Gadi Eisenkot hatte zuvor erklärt, dass er bereit sei, in den nächsten vierundzwanzig Stunden zu prüfen, wie ernst die Likud-Partei die Bildung einer Einheitsregierung meint. Die Partei Yachad lud Netanjahu und sein Team zu echten und beschleunigten Verhandlungen ein, nachdem Kritik an den bisherigen Fortschritten geäußert worden war.

Kritik und Vorwürfe gegen die Taktik

Nach der Ankündigung Netanjahus zeigten sich einige Oppositionsparteien skeptisch und warfen dem Premierminister sofort Tricks und Täuschungsmanöver vor. Kritiker bemängelten, dass Netanjahu in der Vergangenheit politische Vereinbarungen bereits gebrochen habe, was dem Vertrauen in diese neue Initiatie schadet. Gadi Eisenkot hatte am Freitagabend bereits kritisiert, dass es bei den Verhandlungen mit der rechtskonservativen Likud-Partei keine nennenswerten Fortschritte gab. Er warf den Vertretern Netanjahus vor, Zeit zu schinden und im Verborgenen auf eine Neuwahl hinzuarbeiten. Diese Vorwürfe wurden durch die schnelle Reaktion Netanjahus auf die Situation teilweise entkräftet, bleiben aber für die weitere Dynamik der Koalitionsverhandlungen relevant.

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Zeitdruck und rechtliche Fristen

Der Zeitplan für die Regierungsbildung unterliegt strengen gesetzlichen Vorgaben. Gadi Eisenkot hat nach der Mandatierung durch den Staatspräsidenten zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, eine neue Regierung zu bilden. Diese Frist kann unter bestimmten Umständen noch einmal um vierzehn Tage verlängert werden, was eine knappe Zeitspanne für komplexe Koalitionsverhandlungen lässt. Die Yachad-Partei lag bei der Parlamentswahl vom 27. Oktober hinter der Likud-Partei, was die Verhandlungspositionen beeinflusst. Die Notwendigkeit, innerhalb dieser Frist eine stabile Mehrheit zu finden, treibt die politischen Akteure voran. Die Gefahr eines politischen Power-Vacuum oder einer erneuten Wahl ist das treibende Element hinter der aktuellen Annäherung.

Politische Folgen und zukünftige Schritte

Die potenzielle Einheitsregierung könnte die politische Landschaft Israels grundlegend verändern. Durch die Rotation des Amtschefs soll ein Gleichgewicht zwischen den politischen Lagern hergestellt werden, das Stabilität verspricht. Die Entscheidung von Benjamin Netanjahu, auf die erste Position zu verzichten, ist ein deutliches Signal an die Wähler und die internationale Gemeinschaft. Sie zeigt, dass die Priorität auf der Sicherheit und der Einheit des Staates liegt, vor parteipolitischen Ambitionen. Die nächsten Schritte hängen davon ab, ob die Verhandlungen in Herzlija zu einer verbindlichen Vereinbarung führen. Sollte sich keine Einigung erzielen lassen, droht Israel eine politische Unsicherheit, die durch die kurzen Fristen noch verstärkt wird. Die Weltgemeinschaft beobachtet diese Entwicklungen mit großem Interesse, da sie direkten Einfluss auf die regionale Stabilität haben kann.